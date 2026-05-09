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Telecable obtiene designación Service Provider Elite Partner por HPE Juniper

La empresa es el único proveedor de internet del país con esta designación, otorgada por su capacidad técnica e infraestructura de red.

Por Alejandro Monge

Presentado por: telecable

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.