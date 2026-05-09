Telecable obtiene designación Service Provider Elite Partner por HPE Juniper

Telecable recibió el reconocimiento de parte de Juniper Networks como Service Provider Elite Partner, categoría que se concede a empresas que destacan por sus capacidades avanzadas en redes, certificaciones especializadas y atención a clientes corporativos.

Por medio de un comunicado, Telecable dio a conocer que este nivel dentro del programa de canales de Juniper valida estándares relacionados con implementación tecnológica, soporte técnico y especialización en áreas como seguridad, automatización de redes y operaciones inteligentes.

La compañía señaló que este reconocimiento fortalece su oferta de conectividad y soluciones empresariales para el mercado costarricense. (TELECABLE/TELECABLE)

Con este nivel dentro del programa, Telecable indicó que fortalece áreas como:

1. Beneficios técnicos

Certificaciones y programas de formación: Ofrece rutas para obtener certificaciones avanzadas de Junos y especializaciones en áreas clave (seguridad, NaaS. AlOps y otras), lo que garantiza profundo conocimiento técnico de Telecable con personal calificado y certificado.

Herramientas de preventa y laboratorios: Obtienen acceso a herramientas de diseño y pruebas de concepto.

Acceso a software y licencias Juniper: Las licencias se pueden gestionar bajo funcionalidades según las necesidades cambiantes del negocio.

Equipos de demostración: Reciben acceso especial en hardware de demostración (NFR, Not-For-Resale) para equipar laboratorios de pruebas de concepto sin costo completo.

Actualizaciones y coinnovación: Permite participar en iniciativas estratégicas de Juniper. Por ejemplo, pueden integrar la plataforma Al-Native en sus ofertas.

El logro también habla de la confianza que Juniper depositó en Telecable por tener una latencia local es de 5,2 ms (único operador con resultado de un solo dígito), según los datos más recientes de la Evaluación Nacional de Calidad en Servicios de Acceso a Internet Fijo 2025 de SUTEL.

2. Valor para los clientes finales

Acceso a precios preferentes: permitirá ofertar mejores precios a nuestros clientes. Esto es especialmente importante en la situación global de aumento de precios.

Soluciones más robustas y seguras: garantizará la continuidad de su operación y la protección de su información, reduciendo riesgos y posibles interrupciones en su negocio.

Atención y acompañamiento experto: permitirá una implementación más ágil y eficiente de sus proyectos, con soporte especializado en cada etapa.

Capacitación y asesoría continua: fortalecerá las capacidades de su equipo, asegurando un mejor aprovechamiento de las soluciones implementadas.

Acceso a innovación constante: le permitirá mantenerse competitivo al incorporar tecnologías de última generación que optimizan el rendimiento de su empresa.

Este avance se alinea con los planes de crecimiento de Telecable y con el desarrollo de soluciones cada vez más robustas para organizaciones que dependen de redes seguras y eficientes.