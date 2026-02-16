BRANDVOICE
contenido patrocinado

Chevrolet Groove 2026 crece en tamaño y potencia en su nueva generación

El SUV llega al país con 14 centímetros adicionales, motor turbo de 149 hp y un paquete tecnológico más completo.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Chevrolet

BradVoice







ChevroletChevrolet GrooveLanzamientoVDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.