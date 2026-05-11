Costa Rica continúa posicionándose como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria internacional, impulsado por su estabilidad jurídica, condiciones ambientales y calidad de vida.

Terraquintas y Vartar se unen para conectar proyectos en Costa Rica con inversionistas internacionales

En este contexto, empresas del sector buscan ampliar su alcance mediante alianzas estratégicas que faciliten el acceso de capital extranjero a proyectos locales. Como parte de esta dinámica, Terraquintas concretó una alianza con Vartar Real State, firma inmobiliaria con presencia en Estados Unidos, con el objetivo de acercar su portafolio de proyectos, ubicados principalmente en Guanacaste, así como en zonas como Monteverde y San Carlos, a nuevos inversionistas internacionales.

Donny Pichardo, CEO de Terraquintas. (Jose Cordero/José Cordero)

“Es sumamente importante porque nos permite tener un brazo fuera de Costa Rica, ampliar el posicionamiento y dar a conocer la variedad de proyectos que tenemos”, afirmó Donny Pichardo, CEO de Terraquintas.

Desde Vartar, la decisión responde a la necesidad de trabajar con empresas consolidadas que brinden respaldo a inversionistas en mercados donde la confianza se ha convertido en un factor determinante.

Terraquintas

“Actualmente, en cualquier proceso de real estate lo más importante es la confianza. Ante la cantidad de estafas, es clave trabajar con empresas sólidas y procesos legales claros, especialmente cuando se trata de inversiones. Eso hace que compañías como Terraquintas resulten atractivas a nivel internacional”, explicó Álvaro Vargas, broker de Vartar Real State.

Ambos coincidieron en que Costa Rica sigue consolidándose como un destino atractivo por factores como la seguridad jurídica, la estabilidad política y el acceso a servicios, elementos que inciden directamente en la toma de decisiones de inversionistas provenientes de países como Estados Unidos, Canadá y Europa.

Además, el país cuenta con condiciones naturales y sociales que lo diferencian de otros mercados, desde la cercanía entre montaña y playa hasta el componente cultural y humano, aspectos que influyen en quienes buscan invertir ya sea en una vivienda de retiro, un proyecto habitacional o iniciativas de carácter turístico.

“Costa Rica es para vivir y también para invertir; quien invierte en Costa Rica se siente a gusto y se quiere quedar”, agregó Pichardo.

Impacto comunitario

Terraquintas también destaca que el desarrollo de sus proyectos busca integrarse con las comunidades donde se ubican. Esto involucra el trabajo conjunto con asociaciones de desarrollo, organizaciones comunales y actores locales, con el objetivo de generar empleo y dinamizar la economía en cada zona.

“Vamos a mejorar más bien; en tanto podamos crecer vamos a generar más fuentes de trabajo, eso es muy importante”, indicó Pichardo.

TERRAQUINTAS (TERRAQUINTAS/TERRAQUINTAS)

Tipos de inversión

El perfil del comprador de Terraquintas es diverso. Destaca tanto el inversionista nacional, que busca adquirir terrenos dentro del país, como el extranjero interesado en opciones de terreno donde prevalece el entorno natural.

En ese sentido, la alianza con Vartar Real State abre la puerta a que más inversionistas internacionales conozcan estas opciones bajo un esquema de acompañamiento y asesoría, aspectos que se vuelven clave en la toma de decisiones.

Condiciones como el costo de vida, ajustes fiscales y la búsqueda de mayor estabilidad en otras naciones continúan fortaleciendo el atractivo de Costa Rica como destino de inversión. En este escenario, regiones como Guanacaste se posicionan como puntos clave para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Álvaro Vargas, broker de Vartar Real State. (Jose Cordero/José Cordero)

“Esta alianza permite que los inversionistas tengan acceso a información clara, acompañamiento y confianza durante todo el proceso, sin importar desde dónde estén invirtiendo”, concluyó Álvaro Vargas.

Para más información, visite terra.cr y podrá conocer de primera mano los proyectos que tiene Costa Rica en zonas como Bagaces, Abangares, Liberia, Monteverde y más.