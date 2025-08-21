Internacional de Seguros (IS) consolida su presencia en Costa Rica con la evolución de marca desde Adisa Seguros

Presentado por: Internacional de Seguros
Este 2025, la compañía celebra 15 años de trayectoria en el país y da un paso significativo en su evolución: adopta oficialmente la razón social Compañía Internacional de Seguros Filial IS-CR S.A., alineándose con la marca de su socio regional en Panamá.
Este cambio define una nueva etapa de oportunidades, sin alterar lo que ya distingue a la compañía: los valores de integridad, excelencia y trabajo en equipo. La cédula jurídica, participación accionaria, estructura, equipo humano, compromiso y servicio permanecen intactos.
La operación continúa con la misma dedicación, ahora respaldada por una marca con 115 años de experiencia en la región. Así lo expresa Kevin Lucas, gerente general de la aseguradora:
“Celebramos nuestro 15° aniversario con una campaña que honra nuestra historia como Adisa y le damos la bienvenida a esta nueva etapa como Internacional de Seguros (IS), fortaleciendo nuestra presencia en el país y proyectando un crecimiento sostenible en la región."
En Costa Rica, Internacional de Seguros (IS) ofrece más de 140 productos, brindando soluciones para cada etapa y cada necesidad de los costarricenses.
Sobre Internacional de Seguros
IS es la primera compañía de seguros de Panamá y Centroamérica. Desde 191O, ha mantenido una firme política de excelencia, variedad de servicios y cercanía con sus asegurados. Su cultura de compromiso y calidad la ha posicionado como una de las principales empresas del sector asegurador en la región.
Más información en su sitio web, o en redes: Facebook , LinkedIn e Instagram
