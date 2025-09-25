Ekono enciende la Navidad en Costa Rica con cuatro colecciones llenas de ilusión

Presentado por: TIENDAS EKONO
Tiendas Ekono dio oficialmente inicio a su temporada navideña por todo lo alto. Con una actividad dedicada a creadores de contenido y prensa, la tienda ofreció un adelanto de lo que será una etapa cargada de felicidad e ilusión, lista para compartirse con las familias costarricenses.
****espacio destinado al video***
En un ambiente festivo, lleno de luces, adornos y árboles, Ekono invita a vivir el espíritu navideño con entusiasmo, como un motivo más para unirse con los seres queridos.
“Ekono es fanático de la Navidad porque sabemos que nuestros clientes también lo son. Nos emociona e ilusiona pensar hasta dónde llegarán nuestras luces y adornos, cuántos hogares abrirán un espacio para un pasito, para un adorno o para un árbol en Navidad”, comentó Sebastián Núñez, jefe de mercadeo de Ekono.
Con la presencia de la señora Claus y los elfos del Polo Norte, Tiendas Ekono terminó de conquistar a los asistentes al presentar cuatro colecciones que estarán disponibles en los 40 puntos de venta en todo el país:
- Polo Norte: tonos azules, plata y blanco, con un aire ártico lleno de brillo.
- Bosque Encantado: verdes naturales, detalles en yute y flores silvestres.
- Villa Claus: colores vibrantes y un estilo divertido, ideal para familias con niños.
- La Cabaña de Santa: elegancia clásica en tonos profundos y oscuros, evocando la Navidad nocturna.
“Vamos más hacia lo tradicional porque al costarricense le gusta, pero también traemos tendencias, siempre aterrizadas a los gustos que vimos el año pasado”, agregó Núñez.
Uno de los mayores atractivos son los precios accesibles, que permiten decorar sin gastar de más. Hay esferas desde ¢500, follaje desde ¢450, pastoras desde ¢1.000, luces desde ¢800, adornos desde ¢2.500 y árboles grandes desde ¢12.000.
Para Núñez, lo más importante es que, a través de la Navidad, logran acompañar a muchas familias: “Eso es lo que nos emociona, saber hasta dónde va a llegar cada producto y ser parte de los hogares costarricenses, de su vestir y de los regalos de Navidad”.
Las nuevas colecciones de Ekono están disponibles desde el 25 de septiembre en todas sus tiendas y en tiendasekono.com.
Para
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.