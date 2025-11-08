El “Pura Vida” inspira a Kenneth Vargas en la nueva camiseta de la Selección

La nueva vestimenta de la selección de Costa Rica cayó muy bien dentro del grupo de jugadores y se suma ahora como una motivación más para asegurar el boleto mundialista este noviembre, luego de los enfrentamientos que tendrán contra Haití y Belice.

Kenneth Vargas es uno de esos futbolistas que ya está ansioso por saltar al campo de juego con esta nueva indumentaria, que trae consigo el concepto del “Pura Vida”, representativa frase y estilo de vida que caracteriza a los costarricenses.

Kenneth Vargas suma un gol en la actual eliminatoria.

Vargas es una de las caras de adidas en este lanzamiento del uniforme y reconoce que está contando los días para jugar estos partidos definitorios, donde Costa Rica podría asegurar su presencia en el séptimo Mundial de su historia y el cuarto de manera consecutiva.

“Está bastante linda, ojalá podamos clasificar al Mundial para poder usarla allá”, apuntó el habilidoso extremo nacional.

Un detalle que gustó mucho fue el concepto del “Pura Vida” representado en toda la vestimenta. Todo el diseño del uniforme gira en torno a tan simbólica frase de Costa Rica y a diferentes elementos que caracterizan a esta nación, tales como la inspiración en la guaria morada plasmada con esos tonos vibrantes en la camiseta, patrones naturales que evocan la biodiversidad del país, además de un estampado a partir de elementos como el tucán y las hojas; y tonos rojos, azules y rosados que exaltan la riqueza natural.

Un elemento totalmente distintivo es que en la espalda se puede leer el “Pura Vida”, y resulta una coincidencia que el mismo Kenneth Vargas tenga tatuada esta frase en su cuello, algo que sin duda alguna lo motiva.

El "Pura Vida" es uno de los ejes centrales del concepto utilizado en la nueva indumentaria del combinado nacional tico.

“Es una coincidencia linda saber que una frase nos representa tanto a nosotros los costarricenses; es un muy buen detalle”, comentó Vargas.

Costa Rica se mide contra Belice y Honduras el próximo jueves 13 y martes 18 de noviembre, respectivamente. Los ticos siguen su preparación bajo el mando del técnico Miguel Herrera, quien este sábado dará a conocer su nómina definitiva para jugar estos compromisos.

La nueva camiseta de La Sele ya se encuentra a la venta en las tiendas adidas.

Mientras tanto, los jugadores que forman parte del microciclo, y los que esperan su llamado, trabajan con la mira puesta en cumplir ese objetivo. Con esta nueva indumentaria tienen una motivación más que los impulsa a darlo todo.

“Creo que no tenemos mejor motivación que el Mundial, y poder lucirla en el Mundial… no hay una mejor motivación que esa”, concluyó Kenneth Vargas.