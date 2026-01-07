Forbes destaca el enfoque sostenible de Terraquintas en el desarrollo inmobiliario en Costa Rica

El mercado inmobiliario costarricense atraviesa una transformación profunda impulsada por un cambio estructural en el perfil del inversionista internacional. Factores como la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y el creciente peso de la sostenibilidad han reposicionado a Costa Rica como un destino atractivo para decisiones patrimoniales de largo plazo.

De acuerdo con un análisis publicado por Forbes Centroamérica el pasado 10 de diciembre, este nuevo contexto ha redefinido los criterios bajo los cuales los inversionistas internacionales evalúan proyectos inmobiliarios en la región. En ese marco, la revista destacó el modelo de desarrollo de Terraquintas como un ejemplo de cómo el sector inmobiliario costarricense se ha alineado con estándares globales de sostenibilidad, eficiencia y visión patrimonial.

Según expuso Forbes Centroamérica, Costa Rica ha logrado consolidar una ecuación poco común en América Latina: estabilidad política, apertura al capital internacional, calidad de vida y una política ambiental que protege el valor del territorio. Estos elementos han generado un mercado inmobiliario que ha madurado y se ha especializado.

TERRAQUINTAS (TERRAQUINTAS/TERRAQUINTAS)

La publicación señala que el país ha dejado de ser percibido únicamente como un destino turístico o de retiro, para posicionarse como un mercado patrimonial donde los proyectos inmobiliarios deben responder a criterios de planificación responsable, baja densidad y sostenibilidad real.

En este escenario, Forbes identifica a Terraquintas como una empresa que ha sabido anticiparse a esta evolución, desarrollando proyectos que priorizan el uso consciente del suelo, la integración paisajística y la creación de comunidades con visión de largo plazo.

El análisis de Forbes también destaca que el perfil del inversionista extranjero ha cambiado de forma significativa. A los tradicionales compradores retirados se han sumado profesionales remotos, familias en procesos de relocalización parcial, empresarios que combinan uso personal con inversión y grupos patrimoniales interesados en diversificar portafolios con activos respaldados por tierra.

Este nuevo perfil, señala la revista, exige proyectos con sostenibilidad estructural, infraestructura eficiente, servicios complementarios y comunidades integradas al entorno, donde el bienestar y la calidad de vida sean parte del valor inmobiliario.

De acuerdo con Forbes, Terraquintas ha respondido a estas exigencias mediante desarrollos de baja huella ambiental y esquemas que equilibran privacidad, integración natural y cercanía con la comunidad local.

“En Terraquintas hemos respondido a esta tendencia con desarrollos de baja huella, comunidades sostenibles y lotes que priorizan vistas, topografía natural y acceso responsable al entorno”, afirmó Donny Pichardo, fundador y CEO de la empresa, en declaraciones recogidas por Forbes.

Uno de los elementos que Forbes Centroamérica subraya con mayor énfasis es que la sostenibilidad ha dejado de ser un atributo comercial para convertirse en un criterio determinante en la decisión de inversión. Compradores provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa consultan desde el primer contacto por prácticas relacionadas con manejo del agua, protección del paisaje, materiales responsables, energía limpia y gobernanza ambiental.

En ese sentido, la revista destaca que Terraquintas integra la sostenibilidad como un pilar estructural del desarrollo, desde la planificación del proyecto hasta su operación y gestión postventa.

“Para nosotros este enfoque no es una tendencia: es parte del ADN del proyecto desde la planificación hasta la operación”, señaló Pichardo, en la publicación.

Acompañamiento y visión de largo plazo

Forbes también hace énfasis en la importancia del acompañamiento integral al inversionista, un componente que se ha vuelto clave en procesos patrimoniales de alto valor. Este acompañamiento incluye asesoría técnica, legal y financiera, procesos de due diligence, diseños alineados con criterios sostenibles y esquemas de gobernanza orientados a preservar el valor comunitario.

De acuerdo con la revista, este enfoque ha permitido que modelos como el de Terraquintas resulten atractivos no solo por la tierra en sí misma, sino por la estructura que protege y revaloriza el activo en el tiempo.

Un modelo alineado con la reputación país

La visibilidad otorgada por Forbes Centroamérica refuerza una tendencia clara: Costa Rica se consolida como un destino de inversión inmobiliaria patrimonial donde sostenibilidad, calidad de vida y visión de largo plazo convergen.

Tal como destaca la publicación, Terraquintas representa un modelo alineado con ese posicionamiento país, demostrando que el desarrollo inmobiliario puede generar valor económico, social y ambiental de forma simultánea, fortaleciendo la reputación de Costa Rica como un mercado confiable para la inversión responsable.

