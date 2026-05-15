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IFX fortalece su liderazgo en la región tras ser nombrado Pinnacle Partner de VMware by Broadcom

Una propuesta cloud más robusta, segura y preparada para la evolución digital de las empresas en Latinoamérica.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: IFX CODISA

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.