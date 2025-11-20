La icónica marca Gulf llega a Costa Rica con el sello de calidad de Super Baterías

Super Baterías, empresa líder en soluciones energéticas y de movilidad en Costa Rica, anuncia con orgullo la incorporación de la icónica marca Gulf a su portafolio de distribución. Esta alianza representa la unión de dos marcas con una sólida trayectoria, una visión compartida de innovación y un firme compromiso con la calidad, la confianza y la sostenibilidad.

Gulf, con más de 120 años de historia, es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en el sector de lubricantes y combustibles. Su emblemático logotipo naranja se ha convertido en símbolo de desempeño, tecnología de punta y pasión por el motor, presente en competiciones y en las pistas más exigentes del mundo. A lo largo de su trayectoria, Gulf ha protagonizado alianzas que marcaron la cultura automotriz: desde su histórica colaboración con McLaren en los años 60 y 70, que dio vida a autos de competición icónicos y que recientemente fue retomada en la era moderna, hasta su estrecha relación con TAG Heuer, que ha inspirado ediciones especiales del reloj Mónaco con la inconfundible librea azul y naranja. Además, Gulf forma parte de uno de los momentos más emblemáticos del cine automovilístico gracias a Steve McQueen, quien en la película Le Mans (1971) inmortalizó el Porsche 917 decorado con los colores de la marca, convirtiendo a Gulf en un símbolo cultural más allá del deporte.

“Gulf ofrece lubricantes de máxima calidad que, gracias a procesos de fabricación especializados y aditivos de primer nivel, resisten altas temperaturas y garantizan un rendimiento óptimo, así como una mayor protección del motor”. — Ricardo Céspedes, Director Comercial de Super Baterías.

Actualmente, Gulf es patrocinador oficial del equipo Williams Racing de la Fórmula 1, una alianza que reafirma su vínculo histórico con el automovilismo de alto rendimiento y su compromiso con la innovación y la excelencia. Su legado se basa en ofrecer productos de la más alta calidad, respaldados por innovación constante y una imagen de prestigio global.

Por su parte, Super Baterías, empresa 100 % costarricense, ha construido durante más de dos décadas una reputación basada en la confianza, el servicio y la excelencia técnica. Con presencia en las siete provincias del país, la compañía se ha consolidado como referente en soluciones energéticas para todo tipo de vehículos (desde autos livianos y pesados hasta aplicaciones industriales, marinas y eléctricas), además de destacar por su compromiso con el medio ambiente y su programa de reciclaje responsable que suma casi 16 mil baterías en promedio al año.

“Esta alianza con Gulf refuerza nuestra misión de ofrecer a los costarricenses productos y servicios de clase mundial. Gulf comparte nuestros valores de calidad, innovación y respeto por el entorno, lo que la convierte en el aliado perfecto para seguir impulsando la movilidad del futuro en Costa Rica”, comentó Ricardo Céspedes, Director Comercial de Super Baterías.

La llegada de Gulf al país bajo la distribución de Super Baterías abrirá nuevas oportunidades para los consumidores y talleres, que podrán acceder a lubricantes de última generación diseñados para maximizar el rendimiento, la eficiencia y la vida útil de los motores modernos.

Ambas marcas comparten una visión común: impulsar la energía que mueve al mundo con responsabilidad, confianza y pasión.

“Costa Rica es uno de los mercados emergentes más importantes de la región y por lo tanto era importante para Gulf contar con un “partner” de confianza como Super Baterías, que ya cuenta con la experiencia, la trayectoria y la credibilidad en el país”, comentó Federico Granados, gerente de Desarrollo de Negocios de Gulf.

Super Baterías y Gulf inician así una nueva etapa en el mercado costarricense, en la que la experiencia global se une con la fuerza y el servicio local para ofrecer soluciones de energía y lubricación que marcan la diferencia.

Durante el evento también se anunció la incorporación del piloto Gustavo Ortega al equipo Gulf Lubricantes-Super Baterías Racing para la próxima edición de Las 3 Horas de Costa Rica, donde competirá junto al guatemalteco Juan Diego Hernández.

