BCR fortalece la toma de decisiones con análisis de riesgos globales y tecnológicos

Con el objetivo promover un espacio para el intercambio de ideas y experiencias sobre las mejores prácticas en materia de riesgos derivados de la actividad financiera y su entorno, el Banco de Costa Rica celebró recientemente su Jornada de Riesgos 2026.

A la cita participaron más de 200 personas entre clientes, colaboradores del Conglomerado Financiero BCR y representantes de los entes reguladores como SUPEN, SUGEF, SUGESE, SUGEVAL, CONASSIF, Banco Central y Contraloría General de la República.

Expositores nacionales e internacionales de altísimo nivel y de gran conocimiento en la materia fueron los encargados de liderar las charlas magistrales que giraron entorno a temas como: Riegos geopolíticos y conflictos comerciales, Ciberseguridad y resiliencia digital, Gestión de Riesgos y generación del negocio, así como Privacidad de datos e inteligencia artificial.

Minor Morales Vincenti, Gerente Corporativo de Riesgo del BCR.

El apoyo de firmas internacionales del sector financiero que además son aliados estratégicos del BCR como: Franklin Templeton Investment, Boston Consulting Group, Moodys Ratings, OCP Tech, GBM y Mastercard, fue clave para lograr el abordaje integral de temáticas actuales con enfoque en tecnología, ciberseguridad, datos, negocio y muchos más.

“En el Conglomerado Financiero BCR tenemos como prioridad gestionar los riesgos y determinar las diferentes acciones para su identificación y mitigación, de manera que estén controlados y dentro del apetito definido. El conocimiento del proceso de la administración integral de riesgo es vital para que las empresas e instituciones, indistintamente de su naturaleza, impulsen esta gestión como un habilitador del negocio”. — Minor Morales Vincenti, Gerente Corporativo de Riesgo del BCR, durante la Jornada

La Jornada de Riesgos del BCR es organizado desde más de 15 años. El alto nivel adquirido ha permitido ir ampliando la participación de clientes y entes reguladores, lo cual impulsa el fortalecimiento de la cultura de riesgo como unos de los pilares para que las empresas e instituciones, indistintamente de su giro de negocio, operen de manera segura, responsable y eficiente.

Expositores nacionales e internacionales de altísimo nivel y de gran conocimiento en la materia fueron los encargados de liderar las charlas magistrales.

Este encuentro anual es además una muestra de la visión y la cultura de riesgo que impulsa al BCR, reflejando su compromiso de ser un Banco líder, sólido, solvente e innovador, que ofrece a sus clientes experiencias únicas y diferenciadoras.