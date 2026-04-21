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BCR fortalece la toma de decisiones con análisis de riesgos globales y tecnológicos

Jornada de Riesgo 2026, organizada por el BCR, abordó temas en torno a geopolítica, mercados financieros, resiliencia digital e inteligencia artificial.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: BCR

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.