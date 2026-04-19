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Nissan marca un hito en Expomóvil con el lanzamiento simultáneo de cinco nuevos modelos

La marca japonesa sorprende en Expomóvil 2026 con una apuesta inédita en el país, al presentar cinco vehículos en una sola noche, acompañados de condiciones comerciales especiales y experiencias innovadoras para los asistentes.

Por Heilyn Gómez V y Alejandro Monge

Presentado por: NISSAN








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.