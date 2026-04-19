En una noche que ya se perfila como histórica para el sector automotriz costarricense, Nissan realizó un lanzamiento sin precedentes al presentar cinco nuevos modelos de forma simultánea en el marco de la Expomóvil 2026. Esta apuesta no solo refuerza la presencia de la marca en el país, sino que también evidencia su visión de futuro, centrada en la innovación, la tecnología avanzada y soluciones de movilidad más eficientes que responden a las nuevas demandas del mercado.

Nissan marca un hito en Expomóvil con el lanzamiento simultáneo de cinco nuevos modelos

La presentación se desarrolló durante una velada especial que reunió a invitados exclusivos, representantes de la marca, ejecutivos y clientes, en un ambiente diseñado para destacar la evolución de Nissan en el país.

El evento no solo sirvió como vitrina para los nuevos modelos, sino también como un espacio de conexión directa con públicos clave, consolidando la estrategia de la marca en Costa Rica. El evento incluso contó con la participación de Mario Castañeda, reconocido por ser la voz de Goku en Dragon Ball Z, quien fue parte de los invitados especiales.

El mexicano Mario Castañeda junto a la presentadora de la noche, Jennifer Segura.

Los nuevos modelos

El portafolio presentado incluye los modelos Versa, Kicks, Qashqai e-POWER, X-Terra y Pathfinder, vehículos que integran propuestas modernas en diseño, seguridad y desempeño. En particular, la tecnología e-POWER se posiciona como uno de los pilares de esta nueva etapa, al ofrecer una alternativa de electrificación que combina eficiencia energética con una experiencia de conducción optimizada, alineada con las tendencias globales de sostenibilidad.

Durante la feria, la marca, representada en el país por Agencia Datsun, ofrecerá condiciones exclusivas que incluyen entrega inmediata, atractivos planes de financiamiento en dólares y colones con bancos públicos y privados, así como beneficios adicionales como cashback, mantenimiento o accesorios. Además, contará con un equipo especializado de asesores en ventas y crédito para acompañar a los clientes durante todo el proceso de compra.

Los cinco nuevos modelos se presentaron en una sola noche.

La Directora de Mercadeo de Grupo Danissa, Ana Lucrecia Vargas, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso de la compañía con la movilidad inteligente y eficiente.

Nuestro propósito es seguir innovando, ofrecer propuestas atractivas y muy seguras. — Ana Lucrecia Vargas, Directora de Mercadeo de Grupo Danissa.

Como parte de la experiencia, Nissan también incorporó un espacio interactivo dentro de su stand, donde los visitantes podrán convertirse en caricaturas y obtener una fotografía personalizada, generando un recuerdo distintivo de su paso por la feria.

La Expomóvil 2026 se desarrolla del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal, donde la marca exhibe su portafolio completo. Las condiciones especiales también estarán disponibles en todos los puntos de venta de Agencia Datsun a nivel nacional y mediante su plataforma digital, que incluye atención vía WhatsApp, asesoría personalizada y la posibilidad de coordinar pruebas de manejo a domicilio o en oficina.

Miembros del equipo ejecutivo de Nissan participaron en el lanzamiento de los nuevos modelos y aprovecharon para compartir un momento con Mario Castañeda. (NISSAN /NISSAN)

Vargas señaló que el portafolio de Nissan es actualmente uno de los más completos del mercado, destacando SUV’s como el Nuevo Kait y el Nuevo X-Terra, así como el Qashqai con tecnología e-POWER, que ha tenido una gran aceptación desde el lanzamiento del X-trail e-Power hace 2 años. Además el portafolio de SUV se complementa con los recién presentados Kicks y Magnite.

A estos modelos se suma el referente en su categoría, el Nissan Pathfinder, junto con el pick-up Frontier, reconocido como uno de los más vendidos a nivel nacional. Todos los modelos están diseñados para satisfacer las necesidades de movilidad actuales, integrando tecnología, seguridad y eficiencia sin comprometer el futuro.

Mas detalles de los nuevos modelos:

VERSA desde $24.900:

Primero, lo que salta a la vista. Un diseño exterior e interior totalmente renovado inspirado en el ADN de modelos globales de NISSAN logrando una apariencia estilizada y sofisticada en su parte frontal y trasera.

Mejoramos la insonorización de la cabina para un manejo más silencioso sin perder el espacio característico de VERSA. La mejor forma de comprobarlo es haciendo una prueba de manejo.

Conectividad total SIN CABLES con Apple Carplay y Android Auto inalámbricos mediante una NUEVA Pantalla central de info-entretenimiento de 12.3 pulgadas que hacen más placenteros los recorridos.

Entretenimiento premium con sistema de audio BOSE incluyendo parlante en la cabecera del conductor para un sonido realmente envolvente.

Finalmente, TECNOLOGIA para tu tranquilidad, con hasta 12 asistencias de manejo ADAS para facilitar la conducción y anticipar riesgos del camino. (Peatón inesperado – alerta de cambio de carril – carro en punto ciego).

Nuevo modelo Nissan VERSA. (Nissan/Nissan)

KAIT desde $29.900:

SUV Totalmente nuevo.

Diseño audaz con mucho estilo faros LED distintivos, acabados bitono que reflejan energía.

Entretenimiento KAIT, pantalla touch de hasta 9 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay y Cluster digital de 7 pulgadas con toda la información del vehículo vista de una forma práctica y fácil.

Viaja sin dejar nada atrás. Con uno de los mejores espacios interiores y de baúl en su segmento para ir con la mejor compañía y con todas las cosas que son importantes para vos.

Cuenta con 17 asistencias y ayudas de conducción para evitar distracciones.

Modelo Nissan KAIT.

QASHQAI e-Power desde $43.900

ADN europeo. Conservando sus acabados premium y altos niveles de confort, masajes en las sillas delanteras.

Incorporando la tecnología e-POWER con propulsión 100% eléctrica, pero sin la ansiedad de recargar. Entregando una autonomía superior a 1.000 km y emisiones reducidas. Es un sistema que incorpora un motor eléctrico, que es el que mueve el auto al 100%, una batería de litio que almacena la energía y un motor pequeño de gasolina que únicamente funciona como generardor. Además, utiliza frenado regenerativo para recargar al soltar el acelerador.

Esto permite aceleración inmediata, entregando la experiencia de manejo ágil y dinámica de un vehículo eléctrico.

Y se complementa con un nivel de equipamiento elevado en su segmento considerando la pantalla de 12.3” desde la versión inicial, sistema de audio BOSE de hasta 10 bocinas e iluminación ambiental, además de todo el paquete ADAS para manejar con confianza.

Nuevo Nissan QASHQAI e-Power.

X-Terra desde $59.900:

Una SUV 4x4 off-road con motor 2.5 turbo‑diésel que entrega 188 HP y 450 Nm de torque, listo para visitar todos los rincones de costa rica.

Comodidad absoluta incluso en los recorridos más largos Con capacidad para 7 pasajeros, asientos con ergonomía Zero Gravity y un aislamiento acústico mejorado

Respaldado por tecnologías de seguridad avanzadas como el Around View Monitor con detección de objetos en movimiento y múltiples airbags que protegen a todos los ocupantes.

X-Terra en Expomóvil.

PATHFINDER desde $74.900:

Diseño que interpreta el lujo moderno con un refresh estético que le da un carácter más robusto y vanguardista

Confort elevado Espacio diseñado para desconectarte del mundo, con asientos Zero Gravity, incorporando funciones de masaje en asientos delanteros con refrigeración y calefacción, cabina silenciosa y con materiales cuidadosamente seleccionados garantizando una estética limpia y sofisticada.

Tecnología que se impone En una vida donde convergen lo digital y lo físico, Pathfinder combina lo mejor del ecosistema digital con un centro de entrenamiento a bordo de 12.3”, Audio premium BOSE y cargador inalámbrico inteligente Qi2. Además de nuestra suite de Nissan Intelligent Mobility con 16 asistencias de alerta e intervención.

Nuevo modelo PATHFINDER.

Estos modelos se encuentran en la Expomóvil 2026 que se desarrolla del 16 al 26 de abril en el Centro de Eventos Pedregal.