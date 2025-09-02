Huawei eligió un lanzamiento distinto para la nueva serie Pura 80 Ultra y Pro en Costa Rica. En lugar de un evento tradicional en un salón, la marca nos llevó al Ponderosa Adventure Park, en Liberia, para probar los dispositivos en condiciones reales. Allí, entre antílopes, cebras, jirafas y cataratas, descubrimos hasta dónde pueden llegar estas cámaras. La experiencia estuvo acompañada por Juan Calivá, fotógrafo con más de 20 años de trayectoria en fotografía editorial, publicitaria y de moda, y embajador de Huawei desde hace varios años.

Juan Calivá le muestra a Randall Rodríguez, también fotógrafo profesional, las diferentes funciones de los Huawei Pura 80.

Su recomendación fue clara: más allá de la técnica, la clave está en contar historias con imágenes. Y, para él, el HUAWEI Pura 80 es una herramienta poderosa, seas o no fotógrafo.

Un sistema de cámaras completo en la mano

El HUAWEI Pura 80 Ultra incorpora cuatro cámaras principales:

Telefoto Dual Alternable (50 MP con zoom óptico 3.7x y 12.5 MP con zoom 9.4x).

(50 MP con zoom óptico 3.7x y 12.5 MP con zoom 9.4x). HDR de Ultra Iluminación (sensor de 1 pulgada).

(sensor de 1 pulgada). Ultra Chroma (capaz de captar hasta 1.5 millones de canales de color).

(capaz de captar hasta 1.5 millones de canales de color). Ultra Gran Angular de 40 MP.

El Pura 80 Pro mantiene la misma esencia, con ligeras diferencias de alcance y resistencia. Ambos ofrecen modo manual, que permite ajustar parámetros como apertura, obturación, ISO y enfoque, y modos automáticos, que logran imágenes sorprendentes con solo apuntar y disparar. Todo esto en un cuerpo ligero: 233 gramos para el Ultra y 219 gramos para el Pro.

Llevamos el HUAWEI Pura 80 de safari y así respondió

Antílopes a distancia: la prueba del zoom

El recorrido empezó con los antílopes, animales esquivos que se mantenían lejos del vehículo. Allí entró en acción el zoom óptico 9.4x de la Telefoto Dual Alternable.

“Logré acercar al animal sin perder nitidez. Normalmente necesitaría un lente de 250 mm en una cámara profesional full frame para esto. Aquí lo hice con un celular”, explicó Calivá.

El secreto está en la tecnología: dos lentes físicos que alternan según el nivel de zoom y un prisma doble que desvía la luz dentro del teléfono, permitiendo una distancia focal mayor sin aumentar el grosor del dispositivo.

Cebras en primer plano: detalle y textura

El contraste perfecto lo dieron las cebras. Aquí fue el turno de usar el telefoto de 3.7x y la cámara Ultra Chroma. El resultado fueron retratos tan definidos que permitían distinguir la textura del pelaje, cada franja blanca y negra sin mezclarse.

La definición alcanza un punto en que el ojo de la cebra en primer plano queda perfectamente registrado, sin perder nitidez.

“Cada pelo se distinguía. Eso habla del sensor, no solo del software”, comentó Calivá mientras revisaba algunas imágenes.

Las jirafas también ofrecieron un reto distinto: retratos muy cercanos. Con el angular y el telefoto de 3.7x fue posible captarlas sin distorsión y con profundidad natural.

Más adelante, una pequeña iguana corriendo puso a prueba la estabilización. Calivá logró fotografiarla con zoom mientras él mismo también estaba en movimiento. “La imagen quedó limpia, sin barridos. Eso habla de la estabilidad del sistema”, dijo.

Un curso intensivo de fotografía móvil

Durante el recorrido, Calivá compartió trucos de composición y explicó cómo aprovechar los modos de cámara del Pura 80: apertura, macro, movimiento y cámara lenta. Para muchos de los asistentes, fue casi un curso intensivo de fotografía móvil.

“El modo de apertura real me gusta porque desenfoca de forma natural el fondo, como un lente de diafragma abierto en una cámara profesional. No es un efecto simulado, es real”, explicó.

Con esta dualidad, el Pura 80 Ultra se convierte tanto en un aliado para fotógrafos que quieren control manual, como en una herramienta intuitiva para quienes buscan resultados sorprendentes sin ser expertos, ni complicarse.

El reto de la catarata

El recorrido cerró en una catarata, donde las condiciones eran radicalmente distintas: luz intensa, sombras profundas y humedad. Allí, el sensor HDR de una pulgada y el rango dinámico de 16 EV mostraron su capacidad para equilibrar la escena.

En modo de exposición prolongada, las caídas de agua se transformaron en un velo sedoso, un efecto que en fotografía profesional exige filtros ND y técnica avanzada. “Hay expertos que dedican años a perfeccionar este tipo de fotos. Hoy, ustedes lo lograron con un teléfono”, señaló Calivá mientras revisaba las imágenes del grupo al final de la jornada.

Más allá de la cámara

El HUAWEI Pura 80 Ultra no solo brilla en fotografía. Incluye Crystal Armour Kunlun Glass de segunda generación, que multiplica por 25 la resistencia a caídas y por 16 la protección contra rayones frente a un cristal convencional.

Ambos modelos ofrecen batería de 5.170 mAh con carga rápida HUAWEI SuperCharge de 100 W por cable y 80 W inalámbrica, pantalla OLED LTPO de 6.8 pulgadas con brillo de hasta 3.000 nits y el sistema EMUI 15.

En software, la AppGallery da acceso a más de 220,000 aplicaciones verificadas con un sistema de seguridad en cuatro capas. Y con HUAWEI Care+, los usuarios cuentan con cobertura contra daño accidental y reemplazo de batería.

Disponibilidad y promoción

La serie HUAWEI Pura 80 estará disponible en Costa Rica a partir del 3 de setiembre en tiendas kölbi y kolbi.cr. Además, quienes adquieran un dispositivo Pura 80 Ultra o Pro en kölbi podrán recibir gratis un reloj HUAWEI WATCH GT 5 (46 mm), como parte de la promoción de lanzamiento válida hasta el 30 de setiembre o hasta agotar existencias.

Los modelos Pura 80 Ultra y Pro también incluyen el beneficio HUAWEI Care+, que cubre daño accidental y reemplazo de batería.