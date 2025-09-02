BRANDVOICE
contenido patrocinado

Llevamos el HUAWEI Pura 80 de safari y así respondió

Huawei siempre ha apostado por cámaras potentes en sus teléfonos, y sabíamos que la nueva serie Pura 80 no sería la excepción. Por eso la pusimos a prueba en el safari de Ponderosa, en Liberia, con la guía de un experto en el tema: el fotógrafo Juan Calivá: aquí el resultado.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Huawei

BradVoice







HuaweicelularescámarasfotografíasJuan Calivá
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.