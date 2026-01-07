BRANDVOICE
Nueva Ley de Transparencia Fiscal y reputación en juego: ¿qué implica la publicación de morosos?

La entrada en vigor de la Ley de Transparencia Fiscal plantea desafíos relevantes para los contribuyentes, al abrir el debate sobre el equilibrio entre la lucha contra la evasión, el debido proceso y la protección de la reputación y la seguridad jurídica.

Por Marianela Masís, Directora de Impuestos en PwC Costa Rica

