Parque Empresarial Santamaría redefine el concepto de ofibodegas en Alajuela

Ubicado a solo 3 minutos del Aeropuerto Juan Santamaría y 400 metros de la Autopista General Cañas, este nuevo desarrollo ofrece ofibodegas desde 270 m2 y locales comerciales desde 62 m2 con alto potencial de rentabilidad para negocios e inversionistas.

Por Parque Empresarial Santamaría

