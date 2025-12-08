Pata Negra Valdepeñas Reserva 2018: Mejor Vino del Mundo en Lyon

Nos llena de orgullo anunciar que Pata Negra Valdepeñas Reserva 2018 ha sido reconocido como Mejor Vino del Mundo por el Concours International de Lyon – World’s Best Products Competition, uno de los certámenes más influyentes del sector a nivel internacional.

Este galardón sitúa a Valdepeñas Reserva por delante de miles de referencias de distintas denominaciones de origen españolas y de vinos de reconocido prestigio procedentes de Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos, consolidando a Pata Negra como un referente global en calidad y consistencia enológica.

Para la marca, este premio representa la confirmación de un camino basado en la excelencia: selección rigurosa de uvas, elaboración cuidadosa y una crianza en barrica pensada para ofrecer un tinto elegante, gastronómico y con gran capacidad de guarda, ideal tanto para ocasiones especiales como para disfrutar en casa.

En Costa Rica, Pata Negra se encuentra en los principales puntos de venta del país y es distribuido por Grupo Pampa, aliado clave para acercar este vino premiado a las mesas costarricenses.

Este reconocimiento internacional es, en definitiva, un reflejo del compromiso con la calidad, la innovación y la puesta en valor del territorio de Valdepeñas, y una invitación a redescubrir el potencial de Pata Negra en cada copa.