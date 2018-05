Claudia Dobles Camargo no cumplirá el rol tradicional de la primera dama en el gobierno de Carlos Alvarado. Su función será de project manager (gestora de proyectos) y trabajará activamente en iniciativas de movilidad y planeamiento urbano.

Durante la primera ronda de la campaña electoral mantuvo un perfil bajo, no aparecía en anuncios y acompañaba muy poco al entonces candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Fue clara. No iba a trabajar en lo que habitualmente hacen las primeras damas, lucha contra la pobreza, programas sociales y proyectos de educación. Dobles asumió el reto, pero quiso convertirse en la project manager del Gobierno.