Una reciente investigación hecha por EF determinó que Costa Rica pidió apoyo financiero del FMI en diez ocasiones, desde 1980. Sin embargo, no se recibieron recursos en seis casos y solo se concretaron los acuerdos de manera parcial o total en cuatro de ellos (tres parcialmente). Algunas veces finalmente no se necesitaron los recursos convenidos y en otras, como en los años 90, el país no pudo cumplir las metas pactadas.