¿Cuál es la capacidad real de matrícula de los colegios privados en Costa Rica? Los números reafirman la dependencia del sector público

Aunque la matrícula privada ha crecido en los últimos años, solo un 12% de los estudiantes están en colegios privados o subvencionados

Por Josué Alfaro

Los colegios privados y semiprivados en Costa Rica son pocos y tienen una capacidad reducida, aunque sus matrículas van en aumento.








