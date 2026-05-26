Economía y Política

¿Del papel a la realidad? Acuerdo político revive el sueño de la Terminal de Cruceros y la Marina de Limón

Le explicamos cómo avanza el proyecto para construir una marina y terminal de cruceros en Limón. También sus efectos potenciales en la atracción de turismo e inversión

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tras años de promesas y retrasos, el proyecto de la Marina y Terminal de Cruceros de Limón, estimado en casi $900 millones, vuelve a tomar impulso gracias a un acuerdo político entre todas las fracciones legislativas.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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