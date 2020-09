Este jueves presentaremos al país la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Cuatro son los objetivos: mantener la estabilidad económica y la confianza en el país, tener vigentes las instituciones vitales de nuestro Estado Social de Derecho, hacer más eficiente el Estado y proteger a las personas vulnerables. Quiero explicarles lo que no contiene la propuesta de negociación: no se aumentará el IVA, no se afectará a personas con salarios menores a 800.000 colones del sector público o privado, no habrá despidos masivos de funcionarios, no iremos a la venta de más activos de los que ya hemos comunicado y no tocaremos el Régimen de Zonas Francas. La propuesta será balanceada. Los distintos sectores ayudarán pero serán los más pudientes los que apoyarán la salida de la crisis. El problema económico podemos resolverlo y vamos a resolverlo. Para hacerlo debemos actuar con rapidez.