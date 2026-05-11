Economía y Política

Estos son los proyectos de ley que priorizará el Gobierno de Laura Fernández (necesitará negociar con la oposición)

El gobierno parte con ventaja legislativa, pero la negociación seguirá siendo determinante. Los proyectos más deseados ya están definidos por Fernández y su equipo, pero su éxito dependerá de mucho más que los 31 votos oficialistas

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Por Josué Alfaro

La administración de la presidenta Laura Fernández asumirá su nuevo mandato con una ventaja inusual, una agenda ambiciosa y el expresidente Rodrigo Chaves —una figura polarizadora— como ministro de la Presidencia.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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