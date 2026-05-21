Economía y Política

ICE descarta riesgo de apagones y asegura que Costa Rica no depende de energía de Panamá

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Las autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aclararon que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tiene la capacidad suficiente para atender el consumo del país, descartando cualquier riesgo inmediato de racionamientos o cortes de energía.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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