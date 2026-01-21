Economía y Política

¿La suerte está echada? Laura Fernández pesca en el estanque chavista ante una oposición sin señales de vida

La última encuesta del CIEP-UCR estima que Laura Fernández tiene el respaldo de un 28% del padrón: una cifra que ya le alcanzó a un expresidente para triunfar en primera ronda

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, hay una de las múltiples vallas publicitarias de la candidata presidencial oficialista Laura Fernández. En la imagen aparecen una fotografía suya, una silueta negra similar a la del presidente Rodrigo Chaves y una leyenda que dice, varias veces, “continuará”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CIEPLaura FernándezEleccionesElecciones 2026PPSO
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.