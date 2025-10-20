Economía y Política

Magistrado del TSE: ‘Es fácil crear partidos políticos y es difícil que desaparezcan’

En Costa Rica hay 38 partidos políticos de escala nacional y 24 de escala provincial. La gran mayoría nació después de 2010, año en que se flexibilizaron los requisitos para crear agrupaciones

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

El multipartidismo y la fragmentación del poder se instalaron en Costa Rica y dejaron atrás el bipartidismo histórico, que ahora parece más superado que nunca.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MultipartidismoEleccionesElecciones 2026TSE
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.