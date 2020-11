Las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la OMC empezaron en 2001 en Doha. Siguieron en 2015, con la aprobación de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que fijaron el plazo no vinculante del año 2020 para eliminar los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).