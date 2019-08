El Poder Judicial decidió que no aplicará las medidas de la reforma fiscal correspondientes a limitar el crecimiento del gasto en incentivos salariales y anualidades. La Corte Plena, conformada por 22 magistrados, determinó que una resolución de la Sala IV sobre la constitucionalidad del texto cuando todavía no había sido aprobado en segundo debate, aclaró que la Ley 9.653 no derogó La Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la legislación salarial, ni el estatuto de servicio de esta institución.