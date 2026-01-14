Economía y Política

Próxima Asamblea Legislativa tendrá en sus manos las mayorías de la Sala III y de la Sala Constitucional

La mayoría de los magistrados de la Sala III, la Sala Constitucional y la Corte Plena, como un todo, se enfrentan a los vencimientos de sus períodos en el próximo cuatrienio

Por Josué Alfaro

Una parte sustantiva del Poder Judicial costarricense cambiará —o podría cambiar— en los primeros años del próximo gobierno. En el próximo cuatrienio vencerán los nombramientos de ocho magistrados de las salas más influyentes de la Corte Suprema de Justicia, en medio de tensiones abiertas entre el oficialismo y los principales contrapesos institucionales del país.








