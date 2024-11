¿Cómo va el cierre del año: con ganas de compras o con ánimo de cautela? Vea lo que dicen los datos de ingresos y gastos de hogares

La temporada alta de compras se activa durante las próximas semanas. (Alonso_Tenorio)

La recuperación económica de los últimos años sigue con dificultades para reflejarse en los ingresos y la capacidad de gasto de las familias.

En la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se reportó la desaceleración del ingreso real per cápita, que aumentó un 0,4% en el segundo trimestre de 2024, menos que el 1,3% del trimestre anterior.

El panorama fue mixto: de los 15 países para los que hay datos disponibles, ocho registraron un aumento, mientras que siete registraron una disminución. Costa Rica no se incluye en ese reporte, pues no se disponían los datos.

Revisamos, entonces, algunas estadísticas del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Salario real: en 2022 una variación de -5% promedio, al año siguiente creció casi 7% y hasta octubre de 2024 ese promedio aumentó 2,5%.

Eso impactó el gasto de las familias, si bien ese no es el único factor. Como recordaremos, el índice de precios al consumidor viene con una variación interanual negativa desde junio de 2023, con excepción de dos meses (julio y agosto de 2024, cuando fue del 0,03% y 0,31%, respectivamente).

¿Por qué sentimos que los precios están más altos? Porque el nivel de precios actual es mayor al de hace unos años.

En los últimos meses también se discute, a nivel internacional, un factor adicional: los costos de la intermediación comercial.

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) realizó una actualización de los precios de 23 productos de la canasta básica alimentaria en su aplicativo Mi Mejor Compra CR. La entidad monitoreó 344 comercios en 63 cantones. Veamos lo que encontró.

El MEIC reportó que en 147 comercios se encontraron precios para un grupo de 15 productos seleccionados disponibles que van de ¢25.827 a ¢43.701. En 15 de esos negocios la suma de ese grupo de productos osciló entre ¢38.000 y esos ¢43.701.

¿Hay otros factores que inciden, además del ingreso real, el nivel de precios y los costos de intermediación comercial? Seguiremos esculcando.

Gasto de los hogares: por ahora, efectivamente, el gasto familiar frenó desde el segundo trimestre del 2023, tras 2021 y 2022.

La cifra

Los estadounidenses dedican casi cuatro horas a escuchar audios.

67%

de ese tiempo es para programas de radio y 20% para podcast, según un informe de Nielsen.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: punto de reciclaje

El Colegio de Profesionales en Informática y Computación estableció en sus oficinas centrales, en Zapote, un punto de recolección permanente de residuos eléctricos y electrónicos.

Todas las personas, organizaciones y empresas pueden entregar ahí sus computadoras, laptops, tabletas, celulares, CPUs, discos duros, teclados, mouses, parlantes y otros dispositivos en desuso.

En Latinoamérica, Costa Rica es el país con mayor generación de residuos electrónicos per cápita, unos 12,7 kilogramos por habitante en 2022, pero solo 8% se recolectó para reciclaje.

En el mundo: pulso ambiental

Las negociaciones más delicadas en la convención ambiental COP29, en Bakú, se conocen con el opaco nombre de “nuevo objetivo cuantificado colectivo”.

Se trata de una iniciativa destinada a reemplazar el objetivo de generar $100.000 millones anuales en financiación climática de los países más ricos a los más pobres, explica The Economist.

Se supone que estará en vigor el próximo año, cuando todos los países digan qué harán para reducir las emisiones en los próximos 10 años.

En ciencia: tica coautora

La revista Nature publicó el artículo Receptores diseñados para la comunicación celular soluble y la detección de enfermedades, del cual la costarricense María José Durán, quien estudia en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), es coautora.

El estudio muestra que existe una falta de receptores sintéticos modulares que respondan de manera robusta a ligandos solubles, activen funciones celulares a medida y regulen la actividad de células terapéuticas diseñadas.

LEA MÁS: María José Durán, la tica que cursa un doctorado en MIT —y que pudo elegir Stanford, Harvard, Berkeley— describe qué es el éxito para ella

Para abordar esta brecha, los autores desarrollaron una arquitectura llamada receptor de proteólisis intramembrana sintético, que tiene la capacidad adicional de ser activado por ligandos solubles.

