¿Cuánto ejercicio hacemos los costarricenses? ¿Cuánto tiempo le dedican las mujeres y los hombres?

Buenos días. El otro día Glenda Peraza fue estafada y perdió los ahorros de 40 años cuando estaba en proceso de vender su vehículo. No es el único caso, por lo que las personas deben tener varios cuidados.

Lo primero es sospechar si le prometen el enganche sin antes haber visto su auto, advierte la firma Top Cars. Además, nunca brinde sus claves de cuentas de ahorro, los ejecutivos del banco no lo llamarán para pedirle sus datos y menos sus contraseñas. Procure que el lugar de encuentro sea público y seguro, y no entregue el vehículo sin tener seguridad de que el dinero está en su cuenta.

Siguiendo con estos temas, hace unos días el Ministerio de Hacienda decomisó 3,5 millones de cigarrillos de contrabando en la zona sur.

Ayer jueves también informó que, a lo largo de junio, se han decomisado

10.927

pares de calzado tipo deportivo falsificados de marcas reconocidas a través de la Aduana de Peñas Blancas.

Ejercicio y deporte en tiempo libre

El miércoles pasado vimos cuánto trabajamos los ticos de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2022, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). ¿Y qué pasa con el ejercicio?

Si sale temprano a darse una vuelta entre semana y especialmente los sábados y domingos, se topará con muchas personas haciendo ejercicio. Los fines de semana son los elegidos para realizar fondos y participar en competencias de atletismo, ciclismo y triatlón; trails y mountain bike, entre otros. Y también se aprovecha para ir al gimnasio.

Volvimos a la encuesta del INEC y encontramos estos datos:

—El tiempo efectivo invertido por los hombres en las actividades de entretenimiento es cercano a las siete horas a la semana, mientras que las mujeres dedican en promedio cinco horas.

—Actividades de tiempo libre: entre 2017 y 2022 las mujeres aumentaron su participación en actividades de tiempo libre del 34% al 36% y los hombres del 37% al 38%.

—Ejercicio físico: la estimación es que casi el 43% de la muestra de 4.582 personas realiza ejercicio físico con un promedio de 4:32 horas semanales.

—Tiempo efectivo para ejercicio físico: las mujeres aumentaron el tiempo efectivo promedio dedicado al ejercicio de 3:5 a 4:32 horas y los hombres también incrementaron de 5 a 5:12 horas.

—Cuando la muestra se amplía, el tiempo efectivo dedicado al ejercicio baja en ambos casos a 1:29 y 2:14 horas, respectivamente, a noviembre de 2022.

(JOHN DURAN)

bv | Seguros: Vehículos protegidos

(Contenido comercial)

Adquirir un seguro vehicular siempre es una inversión.

Tres infos para el día

Fin del plazo

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda recuerdan que la declaración ordinaria del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales 2023 debe ser presentada hasta hoy viernes 30 de junio, sin incurrir en una sanción.

(Jose Cordero)

Nuevo ajuste

El Banco Central de Costa Rica informó un nuevo ajuste en su tasa básica Pasiva de 6,33% a 6,28% y la tasa efectiva en dólares de 3,25% a 3,23% a partir del jueves 29 de junio del 2023.

Retorno de inversión

La operadora surcoreana KT se fijó el objetivo de alcanzar en 2025 unos 700 millones de euros de ingresos anuales procedentes de sistemas y servicios relacionados con inteligencia artificial provenientes de los sectores de la logística, la robótica y la sanidad, informó GSMA.

La cita

“La combinación de un talento diferenciado en Costa Rica con un mercado que le permita a la innovación florecer, hace que seamos bastante atractivos para probar productos”. — Laura Santillán, gerente general de movilidad para Centroamérica de Uber

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Tatiana Soto explica qué es la servidumbre en bienes raíces y cuáles son las principales reglas.

Negocios | Luis G. Cardoce nos cuenta que, en casos de divorcios, la custodia de la mascota carece de regulación.

Tecnología | Les cuento cómo y qué tipo de innovaciones diseña y exporta Uber desde Costa Rica.

Recomendaciones de este viernes

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura otorgará este año tres becas de matrícula a jóvenes profesionales de los países de América Latina y el Caribe para la maestría en Transformación Digital del sector agroalimentario y forestal de la Universidad de Córdoba, de España.

La firma SAP ofrece nuevos programas de certificación, cursos y mejoras a través de su Learning Hub.

El Museo Nacional tiene una amplia agenda de talleres para estas vacaciones de mediados de año, incluyendo uno de juegos infantiles el próximo martes 4 de julio, de 10 a.m. a 11:30 a.m., dirigido a niños y niñas de entre los 5 a los 9 años de edad.

Este 1° de julio inicia el Tour de Francia y en Netflix usted puede disfrutar del documental Tour de France: Unchained.

La plataforma estrena hoy viernes para sus suscriptores en Costa Rica su serie original Celebrity, el reality Is It Cake? y el film de fantasía Nimona, en la cual un caballero de un mundo medieval futurista es incriminado por un crimen que no cometió.

Feliz viernes y feliz fin de semana

Gracias por leerme.

