EF de la mañana: Prodhab no cumple ni lo básico, dice Contraloría

Buenos días. Ayer le compartía un dato de Mr Chip para motivar a quienes seguimos al Barcelona. Hoy les comparto esta otra información que posiblemente llenará de orgullo a los aficionados del Real Madrid:

102

Partidos ganados por Ancelotti tras el triunfo del Real Madrid ayer miércoles en la UEFA Champions League, convirtiéndose en el segundo entrenador —junto con Sir Alex Ferguson, exentrenador del Manchester United— con más victorias en esa competición.

*********

Contraloría audita y le dicta cuatro enmiendas a la Prodhab

Recibir un mensaje o una llamada de una empresa con la cual no se tiene relación, como en el caso de un crédito o de una tarjeta preaprobada, no es extraño. Costa Rica tiene desafíos en la materia y uno de ellos es el funcionamiento de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab).

La Contraloría General de la República le realizó una auditoría y a mediados de setiembre emitió un informe en el que le recordó a la Prodhab, por aquello que no se diera cuenta, que es la institución la que debe garantizar el respeto los derechos de autodeterminación informativa y privacidad en el tratamiento automatizado o manual de los datos.

Y que para lograrlo solamente debe cumplir “aspectos básicos” de gestión en estrategia, estructura, procesos e información pues, según el informe DFOE-GOB-IF-0011-2022 del 16 de setiembre de 2022 de la Contraloría, la Prodhab no los cumple, por lo que le dicta cuatro directrices:

1. Ejecutar acciones esenciales para la planificación estratégica (largo plazo) y operativa (corto plazo), definir su valor público e identificar las partes interesadas con injerencia en la acción institucional para, entre otras cosas, coordinar con otras instituciones acciones de mayor eficiencia.

2. Fortalecer la estructura organizacional para alinear a la entidad con la estrategia institucional, asegurar la ejecución de sus labores, cumplir sus atribuciones y evaluar todo eso.

3. Reforzar sus acciones para definir los procesos institucionales, contar con los bienes y servicios requeridos, elaborar los procedimientos y mejorar la capacidad de gestión.

4. Mejorar la gestión de la información para la toma de decisiones y el alcance de los resultados, asegurando la confidencialidad, integridad y disponibilidad (seguridad), confiabilidad, oportunidad y utilidad (calidad) de la información de la gestión institucional.

Conclusión inevitable después de revisar el informe de la Contraloría: ¿Quién podrá defendernos?

*********

Bv | AVOLTA Energy instalará energía solar en Panamá

(Contenido comercial)

La empresa AVOLTA Energy firmó un contrato por $1,3 millones con la Cervecería Nacional, subsidiaria de Ab Inbev en Panamá, para la instalación de un sistema solar de 965.9 kW en 5 de sus centros de distribución para operar con energía renovable en sitios estratégicos y reducir en un 25% su huella de carbono en la cadena de valor para 2025. Estas inversiones inteligentes se realizan con el objetivo de gestionar mejor los impactos ambientales y, al mismo tiempo, obtener un rápido retorno de inversión.

*********

Tres infos claves para el día

Carreras acreditadas en Costa Rica

Qué bueno que las entidades académicas busquen asegurar y demostrar su calidad. La semana pasada, el Sistema Nacional de Acreditación (Sinaes) entregó seis certificaciones al diplomado en gestión logística del Colegio Universitario de Limón. En Costa Rica hay 237 carreras y postgrados acreditados de 30 universidades y seis entes parauniversitarios. El lunes les cuento más.

Una década de estancamiento de la pobreza en el país

Un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional muestra que en la última década se estancó la pobreza en Costa Rica, las políticas públicas son ineficientes, el mercado laboral tiene dificultades para absorber la fuerza laboral y la informalidad sigue igual, dejando a casi 500.000 personas sin protección social.

LaLiga Española se apoya en las nuevas tecnologías también

La firma Globant y LaLiga de España crearán una compañía para desarrollar proyectos de Web 3.0, metaverso, videojuegos, streaming, gaming, apps, web, protección de contenidos, analítica y mejora de la experiencia de los fanáticos. Antes el Barcelona había anunciado varias iniciativas a través de su centro de innovación.

(JAVIER SORIANO)

*********

La cita

LaLiga Tech fue creada para ayudar a la industria del deporte y el entretenimiento a acelerar su transformación digital. El aumento de la demanda que hemos observado demuestra que esto sigue siendo una prioridad fundamental. — Óscar Mayo, director ejecutivo de LaLiga de España

*********

El gráfico

*********

Top 3 de noticias de EF

Mis colegas de El Financiero trabajaron estos días en estas publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Operadoras de pensiones reportan rentabilidades negativas, ¿cuál ha caído menos? Luis G. Cardoce nos lo dice.

Economía y Política | Josué Alfaro revisó datos y nos cuenta que 52 universidades gradúan profesionales, unas más que otras, y se está dando una recuperación de la cantidad de títulos que se entregan. ¿En las públicas o en las privadas? Aquí pueden ir a la nota.

Emprender | Muchos profesionales, con empleo o porque se independizan, brindan servicios de asesoría y consultoría, pero tienen retos a nivel de negocios. La experiencia de los fundadores de una nueva firma en este campo podría dar una clave para no naufragar.

*********

Recomendaciones del jueves

En películas, series y video streaming, Apple TV dice que esta semana pueden ver el juego de la NFL entre los Colts y los Broncos (hoy jueves), así como nuevos episodios de Central Park y Bad Sisters, ambos mañana viernes.

En Spotify podrán escuchar el audiolibro de The School for Good and Evil y, para leer, la Editorial Costa Rica anunció ediciones de los clásicos Frankenstein, de Mary Shelley, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson, y La llamada de Cthulhu, de H. P. Lovecraft, a quien también recomendamos ayer.

Opciones sobran. Buen provecho.

*********

