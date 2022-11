EF de la mañana: Tres situaciones en el mercado laboral a considerar si busca empleo o cambio de trabajo

Buenos días. Le llegó la hora en el Mundial de Qatar a La Sele. En el partido de los indicadores económicos hay algunos donde ganamos a España.

Por ejemplo, FedEx Express anunció una nueva facilidad para envíos de negocios que venden en línea a clientes en Estados Unidos, Puerto Rico o Canadá. Se trata de la Picture Proof of Delivery, que permite ver una foto del paquete como prueba de entrega.

Revisando información nos encontramos este dato:

3.974

Millones de dólares es el total de la cooperación internacional para Costa Rica en el año 2021. Incluye el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.778 millones, según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Es el segundo monto más alto de cooperación internacional recibido por el país, superado solo por los $4.529 millones del 2020.

Seis de cada 10 empresas dice que tiene dificultades para llenar vacantes

(Cortesía Medtronic)

Ya me lo había comentado Victoria Scott, directora de consultoría en compensación y beneficios de PwC Costa Rica, que en estos meses se presentan más oportunidades para cambiar de trabajo.

La firma ManpowerGroup confirmó que estos últimos meses del año son de la alta demanda en empleo.

De hecho, en Costa Rica se tiene la más alta expectativa de contratación en la región, según la última Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower: en banca, finanzas y bienes raíces (+63%); construcción y comercio (+62%); tecnología, comunicaciones y medios (+55%); y principalmente en Heredia (+75%); San José (+54%) y Guanacaste (+50%).

“La demanda de habilidades tiene niveles récord en todos los mercados”, indicó Karina López, gerente de ManpowerGroup Costa Rica.

El 66% de los empleadores en Costa Rica, sin embargo, admiten dificultades para hallar colaboradores.

A nivel global, el 75% de 40.000 empleadores encuestados reconocen enfrentar la misma dificultad.

¿Qué buscan? Además de colaboradores con las competencias técnicas que exigen los puestos, requieren que tengan autodisciplina para finalizar proyectos, que se adapten a los cambios, sean analíticos y sepan resolver contratiempos o generar propuestas de forma creativa.

Los sectores empresariales con más dificultades para conseguir talento son manufactura y tecnología (72%). Precisamente, como verán en el gráfico, esas son las actividades donde más creció el empleo desde el 2010.

Tres infos claves para el día

Financiamiento para mipymes Copiado!

El Fondo para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemiypyme) reportó que en el tercer trimestre del año 2022 supera los ¢22.266 millones en financiamiento para avales, crédito y servicios de desarrollo empresarial.

Agricultura en recesión Copiado!

La agricultura lleva más de seis meses con decrecimiento y perdió 12% de empleos debido a la inestabilidad climática, el alza de los costos y la crisis de los contenedores, según un webinar de la Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agroinsumos de Costa Rica.

Caída de billeteras criptográficas Copiado!

La firma Finbold reportó que, de enero a octubre de 2022, se descargaron unas 102,06 millones de billeteras criptográficas para 21 aplicaciones de moneda digital, una caída del 42% respecto al 2021.

La cita

“La deuda interna de Costa Rica el próximo año va a enfrentar pagos de intereses más altos de los que estaban proyectados” — Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP)

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero mis colegas trabajaron en estas publicaciones para usted:

Economía y Política | Mónica Cerdas explica cuáles son las áreas de educación técnica con más graduados en 19 instituciones en Costa Rica.

Finanzas | El tipo de cambio está en su punto más bajo del año y Luis G. Cardoce nos dice quién lo vende más barato.

Economía y Política | Josué Alfaro y David Chacón nos cuentan cuáles son los jugadores con valor de mercado más alto y más bajo de Qatar 2022, y cuáles jugadores ticos aparecen en ambos ranking.

