Los 10 empleos de más rápido crecimiento en los próximos cinco años, según OCDE

Buenos días. Mis colegas Tatiana Soto, Francisco Ruiz y Brandon Flores estuvieron en la cobertura del 1° de mayo y nos cuentan: cómo será el segundo año de Rodrigo Arias como presidente legislativo, los partidos ganadores y perdedores de la jornada, quiénes se salieron de la línea partidista, cómo quedó el Directorio y el resumen del informe presidencial de ayer martes, que incluyó la instrucción sobre 5G.

Aparte de las manifestaciones laborales, a nivel global y local, y de la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa y el informe presidencial, mayo es sinónimo de cambio en el clima del país, por lo que quienes conducen deben recordar tener cuidados adicionales que van desde moderación, mantener la distancia y revisar el estado de los neumáticos.

20%

es el incremento de las colisiones e incidentes en carretera en época lluviosa, según datos del MOPT divulgados por AutoPits.

Cambios en empleo

Las dificultades de jóvenes, mujeres, personas de bajo nivel educativo, personas que viven fuera de la región Central, que no tienen competencias digitales (computación) o que no hablan un segundo idioma para encontrar empleo, fueron resumidos la semana pasada por un especialista del Programa Estado de la Nación.

La situación está relacionada, en el caso de Costa Rica, al tipo de empresas que mantienen la dinámica de inversión, la actividad económica y la contratación (empresas de zona franca) y a la demanda de talento con competencias técnicas y blandas requeridas.

A nivel global y en el país también se identifican varias tendencias laborales que deben tener en cuenta: la flexibilización, el trabajo remoto, la uberización de diversas actividades (desde el transporte y las entregas de productos o delivery hasta servicios profesionales), y la pérdida de valor real de los salarios frente a la inflación, que ocurre en todo el mundo y también en Costa Rica.

El cambio tecnológico sigue también transformando el mercado laboral. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cerca del 23% de los puestos de trabajo cambiarán para 2027, con 69 millones de nuevos puestos de trabajo creados y 83 millones eliminados.

Los trabajos de más rápido crecimiento son los especialistas en inteligencia artificial y aprendizaje automático, especialistas en sostenibilidad, analistas de inteligencia comercial y especialistas en seguridad de la información.

También, ingenieros informáticos en fintech, científicos y analistas de datos, ingenieros en robótica, especialistas en big data, operadores de equipos agrícolas y especialistas en transformación digital.

(Shutterstock)

Tres infos para el día

Ganadoras pymes

Corporación Comercializadora Chago (productos alimenticios), Tertulia Brugge (café y cocoa gourmet) y Sabor y Arte Sushi Puriscal (restaurante) obtuvieron los galardones pymes en industria, comercio y servicios en la Expopyme Oficial 2023.

Inversión solar

Grupo Gessa inauguró su primer sistema de energía solar en el supermercado Peri Moravia, de 36 kilowatts, para generar ahorros de 60% en energía. El plan es extenderlo a la cadena a nivel nacional.

Caída en rentabilidad

Huawei mantuvo ingresos en unos $19.150 millones en el primer trimestre de este 2023, en comparación con el mismo período del 2022, y sufrió una nueva pérdida de rentabilidad (del 4,3% al 2,3%), debido a un incremento en el gasto en investigación y desarrollo.

(Kevin Frayer/Getty Images)

La cita

“Me comprometí con la idea de ser un conciliador que procurara siempre los acercamientos necesarios para lograr grandes acuerdos en beneficio de Costa Rica”. — Rodrigo Arias, presidente de directorio de Asamblea Legislativa

El gráfico

Top 3 de EF

Recomendaciones de este miércoles

El Teatro Expressivo tendrá en cartelera hasta el 14 de mayo las obras La isla de los hombres solos y Y ahora: ¿a qué jugamos? y anunció las obras Una semana nada más (a partir del 19 de mayo) y Diario de una danta (a partir del 21 de mayo).

En Apple TV+ puede ver los 10 episodios de Invasion, una serie de ciencia ficción que, según las reseñas, se sale de lo trillado en ciencia ficción, se diferencia de otras producciones sobre alienígenas y tiene interesantes historias.

Con el inicio de las finales de división de la NBA, puede repasar The Long Game: más allá del baloncesto, una serie que cuenta la historia de Makur Maker, que enfrenta a diversos desafíos, incluyendo la pandemia mundial; y They call me Magic, la vida de Earvin Johnson, con la participación de leyendas como Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Larry Bird, Pat Riley, Shaquille O’Neal y el mismo Magic Johnson.

