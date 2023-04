¿Se viene crisis o no? Los 10 indicadores económicos (y no económicos) que debe monitorear en este segundo trimestre

Buenos días. Espero que, quienes estuvieron libres, hayan descansado y, si tuvieron que trabajar, la semana anterior haya sido de provecho de cara al segundo trimestre del año.

Los resultados del primero empezarán a verse pronto, pues el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicará los resultados en precios y empleo.

Los analistas —como vemos en la información principal— dicen que le pongamos atención a varios indicadores. Por ahora, veamos este:

20,7%

de disminución anual de las ventas globales de microprocesadores, que sumaron $39.700 millones durante el mes de febrero anterior, según la Asociación de la Industria de Semiconductores.

Siga estos indicadores

“Sigo anticipando que la economía estadounidense crecerá, que el mercado laboral se mantendrá sólido y que la inflación bajará”, dijo Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Pero hay que monitorear las siguientes señales:

—Precios: la inflación sigue preocupando al Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de EE. UU. (Fed). En Costa Rica bajó pero es más alta que a inicios del 2022. ¿Cuál será el impacto de la reducción de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo?

—Tasas de interés: se espera —dado el aumento de la inflación subyacente— que la Fed y el BCE mantengan las tasas de interés o realicen ajustes a la baja milimétricos. En Costa Rica se dieron pasos en este último sentido en marzo y antes de Semana Santa. ¿Suficientes? El Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidirá al respecto el próximo 20 de abril.

—Tipos de cambio: en Europa se espera que el euro sostenga su actual cotización respecto al dólar y en Costa Rica la pregunta es si se mantiene el actual nivel.

—Desempleo: la contratación en EE. UU. parece mermar —dando un respiro, por aquello del desempleo natural— y las Big Tech siguen despidiendo. En Costa Rica las sedes de algunas de esas firmas tendrían ajustes, pero la inversión externa y la demanda de talento compensan.

—Crisis bancaria: ¿tendremos nuevos sustos? Lo que sí habría es restricción de crédito, menor inversión y traslados de depósitos a entidades “más seguras”. Ocurre en el hemisferio norte, pero tiene efectos en el sur.

—Resultados corporativos: ligado con lo anterior, hay que observar los resultados de los bancos globales y de las corporaciones.

—Recesión: después de un ciclo alcista, viene su contrario y eso ocurre cada 24 o 30 meses; al parecer ya toca y los ingredientes están. El BCCR advirtió el pasado 5 de abril de los resultados a la baja de las economías de EE. UU., Europa y local. Hay más (ver Tres infos para el día).

—Cambio tecnológico: los sistemas de inteligencia artificial generativa empezarán a impactar a las empresas, para bien y para mal.

—Guerra y elecciones: lo que ocurrirá entre Ucrania y Rusia, con Trump en EE. UU. y en las elecciones en Turquía, Grecia y España.

—Decisiones y retos: otro indicador es cómo se enfrentarán localmente los retos económicos ya señalados por las entidades internacionales.

Tres infos para el día

Perspectivas

El Banco Mundial anticipó que el crecimiento económico de Costa Rica en 2023 será de 2,7% y en 2024 subiría a 3,1% por el dinamismo exportador.

Ciberseguridad en pymes

La más reciente encuesta Transformación digital para Pymes, de Microsoft Costa Rica, indica que el 35% de las empresas experimentan problemas de ciberseguridad y solo 23% destinan presupuesto a sistemas de protección informática.

Enfrentamiento Big Tech

Google acusó ante la Unión Europea a Microsoft de prácticas anticompetitivas en computación en la nube al supuestamente restringir las posibilidades de elección del cliente al vincular Office 365 y Windows a su servicio Azure.

La cita

“Llegó un punto en el que era aliarse con alguien o dejar morir la plataforma”. — Felipe Bolaños, cofundador de TodoTerreno y MootorBike

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Tatiana Soto publicó varias notas sobre el PIB por cantones y sobre dónde se ubica la actividad cafetalera que genera mayor aporte.

Economía y Política | Si planea vivir en Europa, identifique los países que cobran el impuesto eclesiástico: del 1% a más del 20% del impuesto a la renta según el país que elija.

Emprender | Tres historias emprendedoras: Macaw Lodge, Kajual (servicio de chef a domicilio) y MootorBike (venta de bicicletas deportivas en línea).

