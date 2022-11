¿Sobreoferta de plataformas de streaming?

Buenos días.

Empezamos semana con una cifra de avances:

53

Porcentaje de los 23.000 puestos existentes en el sector bancario ocupados por mujeres, según la Asociación Bancaria Costarricense. ¿Y en cargos de decisión? A nivel de puestos de liderazgo es 43% y en juntas directivas de 23%. Hace cinco o siete años era 48%, 16% y 37%, respectivamente.

Sobreoferta de streaming

Las plataformas en línea para ver películas, series, documentales, juegos y programas en vivo se multiplican, casi como los Gremlins, y parece no tener límites por ahora, pues el mercado potencial es enorme.

Mi colega Krisia Chacón nos contó que tenemos a disposición plataformas con diversidad de precios como Netflix (con y sin anuncios en futuro próximo), Amazon Prime Video, Apple+, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Star+.

¿Y tanta plataforma gana mercado o están en canibalismo puro?

La firma Nielsen reportó recientemente que el streaming alcanzó una nueva marca del 37% de la audiencia. Hace un año era el 27%. En algunos países —como lo vimos en un gráfico hace unos días— solo Netflix llega al 70% de los hogares.

En la lista de streaming debemos sumar a YouTube (que también tiene su opción premium de pago), Hulu y Pluto TV, así como Vix, los servicios de los operadores de telefonía móvil y de Internet (con sus propios servicios o integrando alguna de las plataformas) e incluso de algunas ligas deportivas como la NBA.

Sin contar los canales que se pueden ingresar por redes virtuales privadas, en un mercado global aparte que rompe fronteras.

La competencia está brava. Cada compañía invierte (y hasta compite en festivales de cine y premios como el Oscar) con sus propias producciones. ¿Obtienen resultados?

Nielsen dice que HBO Max ganó un 9,9 % en volumen en EE. UU. gracias a House of the Dragon y Game of Thrones.

Lo mejor es que a veces uno pasa buscando qué ver y no encuentra nada.

bv | CSI Leasing celebra 20 años con presencia local y regional

(Contenido comercial)

CSI Leasing, celebra su 20 aniversario de operar en Costa Rica, así como en Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana. Hoy la compañía cuenta con 60 colaboradores, y durante estos 20 años ha generado una cartera de clientes de aproximadamente 175 empresas.

Tres infos claves para el día

Oportunidades de negocios tecnológicos Copiado!

Las firmas costarricenses de tecnología tienen oportunidades de negocios en Colombia en desarrollo de software y apps, según un estudio de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

Cobro electrónico en buses Copiado!

El cobro electrónico, impulsado por el proyecto Sinpe-TP, cubre nuevas rutas donde los usuarios podrán pagar con sus tarjetas de débito o crédito Visa o MasterCard: Sabana (Cementerio y Estadio), Moravia y Coronado, Heredia (Guararí, La Milpa, Bernardo Benavides, Miraflores y Periférica), El Guarco de Cartago y Grecia a Santa Gertrudis.

(cortesía Banco Central)

Asia con dominio de industria de chips Copiado!

EE. UU. destinó $39.000 millones en fondos federales con la Ley Chips para construir fábricas en esa nación, pero sólo aumentará su resiliencia en el suministro de microprocesadores pues no quitará el dominio de Asia, de acuerco con la firma Goldman Sachs.

La cita

“Estamos proponiendo un proyecto innovador que va en la línea de transformar las ciudades de forma sostenible” — Federico Baltodano, gerente del proyecto Aleste y Portafolio Inmobiliario

El gráfico

Top 3 de EF

Mis colegas de El Financiero trabajaron estas publicaciones para usted:

Economía y Política | Gobierno pone el foco de la Asamblea sobre eurobonos, reformas institucionales y cannabis recreativo, explica Josué Alfaro.

Negocios | Como indicamos la semana anterior, el 5 de noviembre se inauguró Aleste en Curridabat. Krisia Chacón nos cuenta qué ofrecerá este nuevo mall.

Negocios | ¿Cuánto dinero recibirá Herediano por los jugadores que aporta a la Sele en Qatar 2022? Tatiana Soto hizo el cálculo del dinero que percibirían los clubes de fútbol con jugadores en la Selección Nacional.

Recomendaciones para este lunes

Ojo a estas fechas:

Martes 8 de noviembre: lanzamiento de la serie audiovisual Rimi y Laura en Ruta de Museos, para promover la visitación de estudiantes a los museos. Será a las 9:00 a.m. en el auditorio del Museo Nacional de Costa Rica.

Miércoles 9 de noviembre: lanzamiento del videojuego de acción y aventura God of War Ragnarök desarrollado por Santa Monica Studio y publicado por Sony Interactive para PlayStation 4 y PlayStation 5.

Sábado 12 de noviembre: Auge realiza el concurso Startup Awards con 150 emprendimientos regionales a partir de la 1:00 p.m. en el Hotel Wyndham San José Herradura.

