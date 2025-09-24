Emprender

Bangili: la reinvención de una joyería en un retador mercado digital

La joyería Bangili inició las ventas en línea hace casi una década y se mantiene desde entonces con cambios que renuevan su modelo y la oferta a los clientes

Por Carlos Cordero Pérez

Ilse Kopper planeó graduarse de medicina, pero cambió su carrera y luego se dedicó a su tienda en línea de joyería personalizada Bangili, superando dificultades y realizando cambios que mantienen el negocio vigente.








