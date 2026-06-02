Cuatro entidades lanzan programa dirigido a emprendimientos innovadores; le contamos de qué se trata

La nueva plataforma, denominada LEAPCR, se orienta a fortalecer el ecosistema nacional de innovación y emprendimiento local.

El emprendimiento puede constituirse en un motor de innovación, productividad y generación de empleo formal de calidad. Pero requiere hacerlo con apoyos articulados por políticas públicas que lo acrediten ante las instituciones y el parque empresarial local.

Por esa razón, el BID Lab, la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PCII), la Fundación CRUSA y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) presentaron una plataforma orientada a fortalecer el ecosistema nacional de innovación y emprendimiento local.

“Costa Rica cuenta con talento, capacidades y actores valiosos”, señaló Patricia Rojas Figueredo, gerente general de la PCII. “El reto es articularlos mejor, generar señales claras al mercado y construir una ruta que permita que más emprendimientos de alto potencial puedan escalar, acceder a inversión y competir globalmente”.

El PCII también tiene un concurso abierto con financiamiento no reembolsable para pymes y startups innovadoras.

En las últimas semanas, en este sector se presentaron también otras iniciativas:

—La red de ángeles inversionistas denominada Costa Rica Angels.

—Una nueva ronda de inversión en startups de Costa Rica y de la región de Caricaco Ventures.

—La convocatoria 2026 de Legado, un programa regional de la empresa Bayer para mentorías, capacitaciones y apoyo económico a iniciativas latinoamericanas con proyectos activos y escalables.

Áreas de apoyo

La nueva iniciativa de BID Lab, PCII, CRUSA y SBD se denomina “LEAPCR: Liderando el Emprendimiento de Alto Potencial en Costa Rica” y abarca cuatro áreas de apoyo:

—La aceleración de emprendimientos de base tecnológica (startups) y dinámicos

—La conexión con fuentes de inversión

—La generación de alianzas

—La identificación de oportunidades para el crecimiento de las startups.

El propósito de la plataforma es acelerar el ecosistema startup en Costa Rica, promoviendo mejores condiciones para que puedan crecer, atraer inversión, generar empleo de calidad y proyectarse hacia mercados internacionales.

Para ello, la iniciativa trabajará en áreas clave como fortalecimiento de capacidades, financiamiento temprano, innovación abierta y desarrollo de políticas que favorezcan el crecimiento del ecosistema emprendedor.

Las cuatro son áreas donde se requiere mayor impulso.

En el campo del financiamiento, por ejemplo, el SBD pasó de aportar ¢115 millones en capital semilla a 20 proyectos en 2018 a ¢2.651 millones a 428 proyectos en 2025.

Asimismo, en capital de riesgo pasó de 2 asignaciones (¢35 millones en total) en el 2020 a 3 iniciativas (¢382 millones en 2024) y otras 3 en 2025 (¢688 millones), de acuerdo con las estadísticas de la entidad.

Todavía no se ha anunciado ninguna convocatoria inmediata para las startups interesadas.

Convocatoria abierta

Lo que sí está abierto es un concurso lanzado el pasado 14 de mayo por la PCII para el Innovatech 2026.

La invitación está dirigida a pymes y startups con condición PYME vigente ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Las iniciativas que se postulen deben desarrollar nuevos productos o servicios, mejorar procesos, obtener certificaciones o acreditaciones y cerrar brechas técnicas que les permitan integrarse a cadenas de valor, empresas tractoras, zonas francas, clústeres estratégicos o mercados de alto valor.

Además, los proyectos deberán estar vinculados con áreas temáticas estratégicas como bioeconomía, salud humana y ciencias de la vida, tecnologías digitales, inteligencia artificial y desarrollo aeroespacial, en concordancia con las prioridades nacionales de ciencia, tecnología e innovación.

Las iniciativas elegidas obtendrán financiamiento no reembolsable del Fondo Propyme por hasta casi ¢7,4 millones por proyecto, el cual cubre hasta el 80% del costo total.

La empresa beneficiaria deberá aportar al menos un 20% de contrapartida, en efectivo o especie.

Los proyectos podrán ejecutarse en un plazo máximo de 24 meses y se espera financiar al menos 16 iniciativas por un total de ¢118 millones. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 8 de julio de 2026 próximo en el sitio web de la Promotora.