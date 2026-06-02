Emprender

Cuatro entidades lanzan programa dirigido a emprendimientos innovadores; le contamos de qué se trata

Iniciativa comprende apoyo en cuatro áreas, incluyendo financiamiento; PCII también abrió convocatoria para startups y pymes para Innovatech 2026, la cual cierra a mediados de julio próximo

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Por Carlos Cordero Pérez
La nueva plataforma, denominada LEAPCR, se orienta a fortalecer el ecosistema nacional de innovación y emprendimiento local.







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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