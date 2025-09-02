¿Cómo le va a usted en su empresa con los cierres contables de mes, declaraciones y pago del IVA y con el cierre fiscal?
Para muchas personas emprendedoras el control de gastos e ingresos, la gestión contable y los cierres de mes y el cierre fiscal para la declaración y pago del impuesto de la renta, son enormes desafíos.
Como buenos ticos, dejamos esas tareas para lo último y al hacerlo nos encontramos con miles de problemas, enredos y dificultades para completar los reportes contables que deberíam ser un instrumento diario y actualizado para la toma de decisiones del negocio.
Algunas personas emprendedoras se sorprenden cuando el contador o contadora le comunica cuánto debe pagar de impuesto de la renta en marzo de cada año; esto no debería ocurrirles si llevan un control preciso de sus pagos y de las ventas, con los respectivos comprobantes y con la debida clasificación de cada cuenta y operación.
En el décimo episodio del videopodcast Guía para Emprender conversamos con Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, sobre “Finanzas, contabilidad y cierre fiscal sin drama”.
En la conversación repasamos los errores más comunes en contabilidad de las pymes, cómo llevar las finanzas, la contabilidad y realizar el cierre fiscal sin drama (y también el mensual del impuesto al valor agregado o IVA) y las prácticas básicas en la contabilidad de una pyme, desde separar cuentas personales hasta modelos de precios y flujo de caja.
Zamora, además, nos brinda sus recomendaciones sobre el tema.
Vea y escuche este episodio del videopodcast Guía para Emprender en Youtube y Spotify.