Emprender

Finanzas, contabilidad y cierre fiscal sin drama

En el décimo episodio de ‘Guía para Emprender’ conversamos con Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos, sobre los errores más comunes en la contabilidad de las pymes y traemos consejos para resolverlos

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

¿Cómo le va a usted en su empresa con los cierres contables de mes, declaraciones y pago del IVA y con el cierre fiscal?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Guía para EmprenderVideopodcastcierre fiscalcierre contableIVA
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.