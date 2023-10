BCCR revela que los bancos le envían información de créditos sin anonimizar desde 2018

La gerenta general del Banco Central mencionó que ningún banco había manifestado alguna preocupación por enviar información con número de identidad de sus clientes hasta ahora.

Hazel Valverde, gerenta general del Banco Central de Costa Rica (BCCR), reveló que todos los bancos le envían información individualizada sin anonimizar de los créditos de sus clientes desde enero de 2018.

Hazel Valverde, gerente del Banco Central, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa. (Jose Cordero)

Esto lo dio a conocer en un comunicado de prensa que originalmente iba a ser el mensaje de cierre de Valverde en su comparecencia frente los diputados de la Comisión Permanente de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa de este jueves 12 de octubre. Sin embargo, por un tema de tiempo, no pudo pronunciarlas durante la audiencia.

Esta comisión se encarga de investigar las solicitudes de datos crediticios no anonimizados que el BCCR le hizo a la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) en noviembre del 2022 y que derivó en la denuncia penal en contra de la jerarca de la Sugef, Rocío Aguilar, y el gerente del Banco Nacional, Bernardo Alfaro, por no acceder a los pedido del ente emisor.

“Lo que pidió el Banco Central fue simplemente un mayor nivel de detalle respecto a la información de las operaciones de crédito que ya recibía de parte de todos los bancos desde hace ya muchos años. Todos los bancos entregaron con número de identificación la información individualizada de los créditos desde enero del 2018, sin manifestar ninguna preocupación relacionada con lo que ahora alega una asociación gremial que es una violación de la confidencialidad de la información”, se lee en el comunicado.

Esto hace referencia a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) en contra de las solicitudes de datos del Central.

El BCCR también había revelado a inicios del pasado mes de setiembre que los intermediarios financieros también le comparten información sin anonimizar desde el 2016 de los depósitos de sus clientes para que el ente emisor pueda elaborar la Tasa Básica Pasiva (TBP).

Importancia de los datos

Durante la comparecencia, Valverde mencionó que para el BCCR sería imposible elaborar indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB) cantonal sin el acceso a datos con identificación de los costarricenses.

Valverde también mencionó que sin este tipo de información también se incurriría en imprecisiones a la hora de calcular las tasas máximas y la Tasa Básica Pasiva (TBP). “En el país, a agosto del 2023, el saldo de crédito en colones ronda los ₡15,5 billones, solo para poner un ejemplo, un error de cálculo de la tasa básica pasiva de 0,50%, que podría considerarse insignificante, implicaría que los deudores con operaciones de crédito en colones pagaran cerca de ₡77.500 millones de más en un año”, dijo la gerenta por medio del comunicado. Actualmente alrededor de 750.000 créditos están ligados a la TBP.

Valverde también mencionó que el proyecto de ley presentado por el Partido Unidad Social Cristina (PUSC) para evitar que el Central reciba información sin anonimizar cerraría “técnicamente” el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) Móvil.

“Le prohíbe al Banco (Central) tener información información individualizada y números de cuenta, el día siguiente a que ese proyecto sea aprobado se acaba el Sinpe Móvil, volvemos al efectivo, no sé si eso ha sido suficientemente comunicado por parte de los que están proponiendo el proyecto”, dijo Valverde.

Dudas por la denuncia

En la comparecencia, los diputados increparon a Valverde sobre la decisión de denunciar penalmente a la superintendenta Aguilar por no enviar la información crediticia sin anonimizar que solicitó el Central

Valverde mencionó que la decisión de denunciar la tomó basada en un criterio de la Asesoría Jurídica del Central.

“¿En qué lugar de la legislación decía que usted tenía que proceder con la denuncia con ese nivel de urgencia?”, le preguntó la diputada liberacionista Andrea Álvarez Marín. A lo que Valverde respondió: “tan pronto se da el incumpliemiento (de no mandar los datos) corresponde, como funcionaria pública y como gerente del Banco Central, hacer la solicitud a la (Asesoría) Jurídica para que me determine cuáles son las acciones que proceden. La Jurídica hace un análisis y me confirma que lo que procede es hacer la denuncia”.

Este medio le consultó en agosto a la oficina de prensa del Central si había existido un criterio por parte del departamento legal del BCCR para proceder con la denuncia y que, de haber existido, se recibiera una copia, sin embargo se le contestó que no se iban a referir al tema en aras de respetar cualquier proceso judicial presente o futuro. Después, el 27 de setiembre y en entrevista con este medio, Valverde confirmó que había existido un criterio legal.

La comisión legislativa acordó solicitarle el criterio al BCCR para continuar con la investigación.