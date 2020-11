“¿Qué le pasa a un país pequeño que usa sus reservas?, ¿qué pasa con los costarricenses que tienen préstamos en dólares, de casas y carros? Pero no es solo eso, digamos que es un monto pequeño, digamos que no impacta. ¿Cuál es la señal afuera?, ¿cuál es la señal a los mercados?, ¿qué va a pasar con los tenedores de bonos de Costa Rica? Lo estoy diciendo como riesgos, no certezas, porque estoy abierto a tener la discusión”, zanjó el gobernante.