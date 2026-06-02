Finanzas

¿Estamos ante el inicio de la subida del precio del dólar en Costa Rica? Esto responden los especialistas

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

El dólar registró su mayor repunte semanal en varios meses en Costa Rica al subir ₡5,49, reavivando las dudas sobre si el período de tipo de cambio históricamente bajo está llegando a su fin.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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