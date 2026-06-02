¿Estamos ante el inicio de la subida del precio del dólar en Costa Rica? Esto responden los especialistas

El dólar registró su mayor repunte semanal en varios meses en Costa Rica al subir ₡5,49, reavivando las dudas sobre si el período de tipo de cambio históricamente bajo está llegando a su fin.

Aunque persisten señales de menor abundancia de dólares, economistas consideran prematuro hablar de un cambio definitivo de tendencia.

El precio del dólar en Costa Rica comienza a subir pero todavía no evidencia una tendencia. (Shutterstock/Shutterstock)

Tras meses de mantenerse cerca de mínimos históricos, el dólar comenzó a recuperar terreno en el mercado cambiario costarricense.

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El precio del dólar cerró este lunes en ₡458,88, manteniendo el repunte observado durante los últimos días.

Aunque los expertos descartan que existen factores que podrían impulsar nuevas alzas, coinciden en que aún no hay elementos suficientes para concluir que el dólar inició una tendencia sostenida de recuperación.

Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional (UNA), explicó que una de las principales razones detrás del reciente repunte es la disminución en el volumen de divisas negociadas.

Durante los últimos tres días hábiles de mayo (27, 28 y 29), el monto promedio diario transado fue de apenas $17,2 millones, muy por debajo de los cerca de $45 millones registrados durante las semanas previas.

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La economista agregó que, aunque en las ventanillas de las entidades financieras continúa existiendo un superávit de divisas —es decir, se siguen comprando más dólares de los que se venden al público—, ese excedente se ha reducido de forma importante durante los últimos días.

Los datos también muestran una moderación en la abundancia de dólares respecto al año anterior.

Durante los primeros 17 días hábiles de mayo de 2026, el superávit acumulado alcanzó $501,8 millones, mientras que en igual periodo de 2025 fue de $516,3 millones, una disminución de $14,5 millones.

Sin señales claras de cambio

Pese al repunte reciente, los especialistas llaman a la cautela. Daniel Ortiz, socio director de Consultoría Económica y Financiera S.A. (CEFSA), indicó que movimientos de esta magnitud no son inusuales dentro del comportamiento normal del mercado cambiario.

“El aumento no necesariamente significa que el mercado haya alcanzado un piso o que se haya iniciado un cambio de tendencia.

Para llegar a esa conclusión se requiere observar un periodo más prolongado y confirmar cambios sostenidos en los factores fundamentales que han impulsado la apreciación del colón", explicó.

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Ortiz recordó que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) no ha realizado cambios relevantes en su política monetaria ni en su estrategia cambiaria que sugieran una modificación estructural en el mercado.

Además, señaló que en ocasiones anteriores se han observado correcciones temporales similares sin que ello implicara el fin del proceso de fortalecimiento de la moneda costarricense.

En la misma línea, Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy, destacó que el exceso de dólares tanto en las ventanillas de los intermediarios financieros como en Monex se redujo drásticamente durante las últimas semanas.

Incluso, según explicó, hubo jornadas en las que la demanda de divisas superó la oferta proveniente del público, una situación distinta a la observada durante gran parte de este año, cuando predominaba una amplia disponibilidad de dólares en el mercado.

Factores que podrían impulsar al dólar

Aunque los expertos descartan por ahora un cambio definitivo de tendencia, sí identifican elementos que podrían generar mayores presiones alcistas durante la segunda mitad del año.

“Uno de ellos es la desaceleración de las exportaciones. Las ventas externas del régimen de zonas francas acumularon un crecimiento de 7,4% a abril de 2026, inferior al 12,3% observado en el mismo periodo del año anterior”, aseguró Morales.

"Las ventas externas del régimen de zonas francas acumularon un crecimiento de 7,4% a abril de 2026, inferior al 12,3% observado en el mismo periodo del año anterior." (Shutterstock/Shutterstock)

A esto se suma el fin de la temporada alta turística, que tradicionalmente reduce el ingreso de divisas al país y, por ende, la oferta de dólares en el mercado local.

Morales también advierte sobre el impacto que podrían tener los conflictos geopolíticos internacionales.

En particular, las tensiones en Oriente Medio podrían elevar los precios internacionales de materias primas y otros bienes, encareciendo las importaciones y aumentando la demanda de dólares. Esto, dado que Costa Rica deberá gastar más dólares para pagar la factura petrolera, lo cual provocaría un impacto en el mercado cambiario.

Dado que Costa Rica no produce ni refina petróleo, el país se ve obligado a comprar en el extranjero toda la gasolina, el diésel y el gas que consume.

Por ahora, los economistas coinciden en que el mercado se encuentra en una fase de ajuste tras varios meses de fuerte abundancia de divisas.

Corrales recordó que durante el primer cuatrimestre se presentaron varios factores extraordinarios que contribuyeron a aumentar la oferta de dólares.

Entre ellos destacó los ingresos no recurrentes derivados de la transacción entre Florida Ice and Farm Company y Heineken, así como las importantes ventas de divisas realizadas por las Operadoras de Pensiones Complementarias para fortalecer su liquidez en colones.

Por ahora, los especialistas coinciden en que el reciente repunte responde más a un ajuste del mercado que a un cambio estructural. Sin embargo, la evolución de las exportaciones, el turismo y el contexto internacional serán determinantes para confirmar si el dólar inicia una recuperación sostenida o si se trata de una corrección temporal dentro de la tendencia observada en los últimos años.