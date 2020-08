“Nos metieron un juicio contencioso administrativo por el reglamento (…) Pero, consideramos que una junta directiva debe ser lo más heterogénea posible. Cuando me visitan o los convoco para discutir algún tema, por citar un ejemplo, me indican que todos son educadores de primaria y secundaria”, explicó Alfaro a EF, al exaltar que considera que la gobernanza no es la correcta en muchas cooperativas.