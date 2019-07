Cualquier conflicto geopolítico, por ejemplo, si Trump el otro día hubiera concretado ese ataque que paró a último momento, estaríamos en un escenario desconocido de $325 el barril, como pueden ser $500 o $200, nadie lo sabe. Sí que es verdad que es una zona muy sensible y que hasta ahora el mercado no descuenta que vaya a haber un conflicto. Osea, va a haber tensión, pero no parece que vaya a haber un conflicto bélico. Sin ese conflicto, el petróleo va a seguir en niveles similares a los que está hasta ahora.