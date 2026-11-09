Finanzas

Exportaciones de América Latina podrían crecer 20% con un mejor clima de inversión extranjera, afirma el FMI

La simplificación de trámites y la claridad normativa son factores clave para que la región potencie sus ventas

Por AFP

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Las exportaciones de América Latina y el Caribe tienen el potencial de aumentar un 20% si la región logra absorber y encadenar de forma adecuada los beneficios que trae la inversión extranjera directa, así lo concluye un reciente estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).








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