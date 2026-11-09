Exportaciones de América Latina podrían crecer 20% con un mejor clima de inversión extranjera, afirma el FMI

Las exportaciones de América Latina y el Caribe tienen el potencial de aumentar un 20% si la región logra absorber y encadenar de forma adecuada los beneficios que trae la inversión extranjera directa, así lo concluye un reciente estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El informe del organismo multilateral advierte que la relación entre la llegada de capital foráneo y el crecimiento exportador aún es débil en la región.

Mientras que en las economías emergentes de Asia y Europa reportan un aumento del 10% en la inversión extranjera representa un incremento de entre 1% y 2% en las exportaciones, en los países latinoamericanos este vínculo resulta mucho más difícil de detectar.

El FMI hizo un llamado a la comunidad internacional para que elimine la burocracia. (Canva stock/Archivo / Irvin David de Pexels / kynny de Getty Images)

Durante el 2024, la región recibió flujos de inversión por un valor de $3 billones, lo que equivale al 44% de su producto interno bruto (PIB).

Esta proporción supera el 25% registrado en las economías emergentes de Asia y el 21% de las europeas.

Sin embargo, el comercio en América Latina apenas representa alrededor del 52% de su PIB, una cifra inferior al 65% que promedian otras economías comparables.

Mirada hacia el mercado interno

El FMI explica que las empresas multinacionales aportan capital, tecnología, conocimientos especializados y vías de acceso a mercados externos.

No obstante, el aprovechamiento real de estos factores depende directamente del entorno de negocios en el que operan las compañías y de la capacidad de la economía local para absorberlos.

Actualmente, las firmas foráneas que se instalan en América Latina dirigen su esfuerzo a aumentar sus ventas dentro de los países receptores, en lugar de consolidar una estrategia para exportar desde esas naciones hacia el resto del mundo.

Según los datos del estudio, las empresas manufactureras extranjeras ubicadas en la región suelen vender alrededor del 81% de su producción en el mercado interno local.

En contraste, en el sudeste asiático esta cifra es del 48%, lo que evidencia una vocación mucho más orientada hacia el comercio exterior.

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El peso de la regulación

Los expertos del FMI aseguran que cuando los países logran aclarar sus normativas, reducir las cargas regulatorias internas y aumentar su apertura comercial, los beneficios económicos se perciben con gran rapidez.

El reporte destaca ejemplos puntuales en la región donde los ajustes impulsaron la competitividad.

En Perú, la reducción de los aranceles aplicados a la maquinaria y a los insumos intermedios importados se tradujo en un aumento de la productividad y en una mayor inserción del país en las cadenas mundiales de valor.

Por su parte, El Salvador experimentó impactos positivos similares luego de que el gobierno implementara una simplificación en sus trámites fronterizos electrónicos, lo que agilizó de forma directa el intercambio de mercancías.