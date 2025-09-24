Finanzas

Sala IV emite importante voto sobre la entrega de datos de deudores al Banco Central: esto es lo que resolvió

La Sala Constitucional ya se pronunció sobre la acción de inconstitucionalidad interpuesta en 2023 por la Asociación Bancaria Costarricense. Conozca la reacción del Banco Central y la Sugef.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz

La Sala Constitucional acaba de emitir un importante voto en el marco de una disputa que surgió en noviembre 2022, cuando la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó solicitarle a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) el acceso a la información de todas las operaciones crediticias que los intermediarios supervisados le remiten (bancos, cooperativas, mutuales, etc.), incluyendo el número de identificación de los deudores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Banco CentralSugefSala Constitucional
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.