Los reveses profesionales le ocurren a cualquiera. Quizá no consiguió el empleo que deseaba o alguien más obtuvo el ascenso que quería. Sin embargo, los fracasos y las oportunidades fallidas no tienen por qué desviar su carrera; incluso pueden ayudar a avanzar. Para superar un revés con seguridad, comience reconociendo el dolor de ser rechazado. La respuesta fisiológica que se genera en la mente es similar a la del dolor físico, así que no ignore sus sentimientos. A continuación, de un paso atrás, evalúe la situación y sea justo contigo mismo. ¿Lo sucedido es un reflejo de usted y de sus habilidades o, como suele ocurrir, hubo situaciones que no estuvieron en sus manos? Después haga el esfuerzo consciente de ver hacia el futuro. Pase algo de tiempo pensando en sus fortalezas y en lo que le encanta hacer. Piense de qué otra manera podría aprovechar sus talentos. Quizá su siguiente oportunidad profesional se encuentra en un área que no haya considerado.