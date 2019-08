Las cifras mensuales del U.S. Bureau of Labor Statistics (Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos) muestran que cerca de 5 millones de estadounidenses no pueden obtener empleo a tiempo completo por razones económicas, incluyendo el “slack work” (que consiste en una reducción de horarios en respuesta a condiciones empresariales desfavorables), la falta de puestos a tiempo completo o las reducciones de la demanda a causa de la temporada. Muchas personas que están empleadas a tiempo completo, lo que el gobierno de los Estados Unidos define como 35 horas a la semana, no tienen los beneficios estándar asociados con un trabajo tradicional. Esto es quizá el resultado de la creciente “gig economy”. Durante el 2018, 1 de cada 5 trabajos en los Estados Unidos estaba en manos de un contratista, y de acuerdo con NPR, dentro de una década la mitad de la fuerza de trabajo del país podría consistir en contratistas y trabajadores independientes.