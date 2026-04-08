Dirección estratégica

Si sus empleados no saben hacia dónde va la empresa, el problema no son ellos

EscucharEscuchar
Por Katherine Pérez Zapata

Descubrir que su equipo no tiene claro cuál es el objetivo de la empresa —o que su interpretación está muy lejos de la suya como CEO— es más común de lo que parece. La reacción inmediata suele ser pensar que falló la comunicación. Pero en muchos casos el problema aparece mucho antes: nunca hubo una prioridad verdaderamente definida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
direcciónestrategiagerenciaprioridadesempresasliderazgo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.