Amazon reveló a finales del año pasado que ya tienen a más de 10.000 personas trabajando en Alexa y los dispositivos que opera. La mayoría de estos recursos están enfocados en hacer que Alexa sea un mejor asistente personal, no en desarrollar y avanzar su interfaz de programación de aplicaciones (API). El problema es que compañías como Bank of America y Spotify son las que están dependiendo de esos APIs. Han construido sus encuadres y pericia para comprender lenguaje natural usando tecnologías de terceros o de código abierto, y usan esas APIs de Alexa para poner una interfaz de voz en el frente. En la mayoría de los casos, han invertido de dos a tres años y millones de dólares en este esfuerzo. Aun así, dependen de las compañías de plataforma, que también están entre sus mayores competidores. En realidad, le están cediendo sus interacciones con el consumidor a esos competidores, y esa no es una estrategia sustentable, por lo que pronto deberán revisar este enfoque.