Esto se manifiesta de varias formas. Un sentimiento común, que he escuchado muchas veces, es “no me interesa si eres negro, blanco, hombre o mujer. Lo único que me importa es si puedes hacer el trabajo”. Sin embargo, si esta meritocracia basada en desempeño fuera cierta, hacer el trabajo involucraría una variedad de habilidades en las que tanto hombres como mujeres de todas las razas pudieran destacar. Sin embargo, como Felix Danbold y yo explicamos en nuestra investigación, próxima a publicarse, “cuando el tema de las mujeres bombero salió a flote, la importancia de la fuerza física fue consistente y espontáneamente invocada para justificar la relativa ausencia de mujeres en el servicio de bomberos, mientras que la importancia de la compasión (un rasgo con estereotipo femenino) fue planteado rara vez, si acaso, para argumentar en favor de traer más mujeres a la profesión.”