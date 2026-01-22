Guía para indecisos: estas son las herramientas digitales que le ayudan a decidir su voto

A menos de dos semanas de las elecciones nacionales, casi un tercio del electorado sigue indeciso sobre por quién votará: así lo detallan los más recientes estudios de opinión del CIEP-UCR y de Idespo UNA, los cuales sitúan a más del 30% de los electores como no decididos.

Por ello, y debido a que ese grupo de personas no termina de encontrar claridad entre las 20 candidaturas presidenciales, distintos medios, instituciones y organizaciones hemos desarrollado plataformas para ordenar la información, comparar propuestas y medir la afinidad política personal con cada candidato, en pocos minutos .

En este artículo le presentamos un recorrido con las principales herramientas de este tipo, disponibles para quienes están aún tomando decisiones electorales.

Espejo electoral y Comparador de Candidatos

El Financiero, La Nación y La Teja desarrollamos, en conjunto, dos herramientas interactivas que sistematizan el acceso a información de cada candidatura, para ayudarle en este proceso de decisión.

La primera es el Espejo Electoral: en esta, y a través de una serie de preguntas sobre temas críticos para Costa Rica, el sistema calculará con cuál candidato tiene usted mayor coincidencia ideológica, para que sea un punto de partida que le permita identificar afinidades técnicas, más allá de la imagen de los aspirantes.

La segunda es un Comparador de Candidatos: una herramienta que permite colocar las propuestas de dos figuras, una frente a la otra, para contrastar sus perfiles y respuestas específicas en temas como economía, seguridad, empleo y pensiones.

El objetivo es ofrecer un análisis comparativo inmediato, para que usted como elector pueda verificar los currículos y propuestas de cada uno de forma simultánea y sin necesidad de navegar en páginas separadas.

La herramienta incluso permite filtrar a los candidatos a diputados por provincia para entender quiénes buscan representar a su comunidad.

Acceda a las dos herramientas por medio de este enlace.

El TSE, medios de comunicación y diversas organizaciones han desarrollado plataformas para ordenar la información, comparar propuestas y medir afinidad política en pocos minutos: acceda a ellas en este artículo. (Canva/Canva)

Herramientas del TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también habilitó herramientas especializadas para esta labor.

Estas se concentran en el programa Votante Informado, que combina cuatro piezas: fichas de candidaturas, acceso directo a los planes de gobierno, un chat con inteligencia artificial y una serie de podcasts temáticos.

En las fichas, el elector encontrará datos básicos de cada aspirante, partido, cargo y circunscripción, mientras que los documentos oficiales permiten profundizar en el detalle de las propuestas.

El chat, alimentado con los planes de gobierno, facilita búsquedas por palabra clave para quienes no tienen el tiempo de leerlos todos.

Finalmente, el TSE ofrece un padrón electoral interactivo y un módulo de candidaturas 2026, que permiten dimensionar cuántas personas compiten, dónde lo hacen y por cuáles cargos.

Las cuatro herramientas están disponibles aquí.

Medidores de afinidad

Otra herramienta interactiva es VotemosCR.com, del Programa Estado de la Nación. Esta plataforma puso en marcha un “votómetro” en el que el usuario responde a una batería de preguntas sobre temas país y la herramienta calcula con qué partidos y candidaturas existe una mayor afinidad ideológica.

La herramienta también incluye análisis programáticos de los planes de gobierno de cada partido e información relevante para los electores que se actualiza a diario.

En el ecosistema de medios digitales, No Pasa Nada y su plataforma Apolítico, también desarrollaron quices de afinidad que muestran el porcentaje de coincidencia del usuario con cada candidatura y lo colocan en una tabla comparativa del espectro ideológico. La herramienta está disponible aquí.

Ninguno de estos test sustituye la lectura de los planes de gobierno , pero sí cumplen una función de “mapa inicial” para que la persona indecisa identifique con rapidez cuáles opciones revisar con más detalle.

Para públicos jóvenes

Para las personas jóvenes, que tienden a reportar mayores niveles de desafección partidaria, surgieron plataformas con una capa adicional de acompañamiento.

Una de ellas es VotoBOT Joven, una iniciativa impulsada por la Fundación Konrad Adenauer y La Doble Tracción, la cual combina un chatbot de inteligencia artificial con micropodcasts e infografías.

Este bot fue entrenado con los planes de gobierno de cada propuesta electoral, mientras que los audios de corta duración resumen cada propuesta y las infografías muestran, de forma visual, cuántas y qué tipo de iniciativas plantea cada figura en temas clave para la juventud.

A estas herramientas se suman asistentes y resúmenes basados en IA en distintos medios, que “leen” los planes de gobierno y responden consultas específicas sobre temas como vivienda, transporte, empleo o educación.

El objetivo común es traducir un volumen de información en piezas breves y comparables que reduzcan una de las principales barreras que señalan las encuestas: la falta de tiempo y de insumos procesados para tomar una decisión.

Cómo usarlas si está indeciso

Para un elector que aún no se decide, una ruta posible es comenzar por los quices de afinidad para identificar un grupo acotado de candidaturas cercanas a sus posiciones.

Luego, puede pasar a la herramienta de comparación para revisar, tema por tema, las propuestas de esas opciones.

Finalmente, las plataformas del TSE y los proyectos con IA le permitirán aclarar dudas específicas y revisar el detalle de los planes de gobierno.