Guía para indecisos: estas son las herramientas digitales que le ayudan a decidir su voto

El TSE, medios de comunicación y diversas organizaciones han desarrollado plataformas para ordenar la información, comparar propuestas y medir afinidad política en pocos minutos: acceda a ellas en este artículo

Por Andrea Mora Zamora

A menos de dos semanas de las elecciones nacionales, casi un tercio del electorado sigue indeciso sobre por quién votará: así lo detallan los más recientes estudios de opinión del CIEP-UCR y de Idespo UNA, los cuales sitúan a más del 30% de los electores como no decididos.








